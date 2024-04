Polizeibericht Region Augsburg vom 06.04.2024

Schwabmünchen -Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Am Abend des 05.04.24 fiel einer uniformierten Streife der

Polizeiinspektion Schwabmünchen eine Gruppe von Jugendlichen und

Heranwachsenden im unmittelbaren Nahbereich des Bahnhofes auf. Die Personen im

Alter zwischen 15 und 21 Jahren zeigten drogentypische Auffälligkeiten und wurden

deshalb einer Personenkontrolle unterzogen.

Im Verlauf der Kontrolle konnte bei einem 17-Jährigen LSD aufgefunden werden. Der

Jugendliche wurde auf die Polizeiinspektion verbracht und dort einem verständigten

Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bobingen -Alkohol am Steuer

Am 05.04.2024 fiel gegen 20.15 Uhr vor einem Restaurant im Bobinger

Zentrum ein Pkw auf, der dort extrem unsicher eingeparkt wurde. Eine Polizeistreife

überprüfte daraufhin die Fahrtüchtigkeit des 57-jährigen Bobingers, der den Wagen

lenkte. Ein Alkotest ergab, dass der Fahrzeugführer mit über 2,5 Promille Alkohol im

Blut unterwegs war. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein und den

Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Der Mann muss sich

nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Gessertshausen

Am Freitag, den 05.04.2024, wurde im Zeitraum von 15:00 Uhr – 16:00 Uhr, am

Fahrradabstellplatz des Bahnhofes in Gessertshausen ein rotes Fahrrad, Marke:

Matrix, mit einem mutmaßlichen Zeitwert von ca. 50,- Euro durch einen unbekannten

Täter entwendet. Das Fahrrad war im genannten Tatzeitraum mit einem Spiralschloß

versperrt. Der Täter brach das Schloß auf, entwendete das Fahrrad und ließ das

beschädigte Schloß am Tatort zurück.

Wer sachdienliche Hinweise auf einen Täter geben kann, wird gebeten, sich

telefonisch unter der Rufnummer 08291/ 18 90 0 bei der PI Zusmarshausen zu melden.

Unfallflucht in Diedorf/Anhausen

Am Freitag, den 05.04.2024, um 18:24 Uhr, wurde in 86420 Diedorf/OT: Anhausen,

Kapellenweg 5 A, durch ein unbekanntes Fahrzeug das Gartentor des genannten

Wohnanwesens beschädigt. Die dort wohnende Geschädigte befand sich zur

Unfallzeit im Haus, als sie ein Unfallgeräusch vernahm. Nach Überprüfung konnte sie

lediglich noch den Schaden an ihrem Tor in geschätzter Höhe von ca. 200,- Euro

feststellen.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug geben kann, wird

gebeten, sich unter der Telefonnummer 08291/ 18 90 0 bei der PI Zusmarshausen zu

melden.

