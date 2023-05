Polizeibericht Region Augsburg vom 06.05.2023

Gersthofen – Fahrt unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte durch eine

Streifenbesatzung der PI Gersthofen gegen 02:00 Uhr ein Auto in der Bauernstraße in

Gersthofen angehalten und der Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle

unterzogen werden.

Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt

werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,54 Promille. Die Weiterfahrt des

32-jährigen Mannes aus Stadtbergen wurde daraufhin unterbunden.

Ihn erwartet eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Regelbußgeldsatz

von 500,- Euro, zwei Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot.

