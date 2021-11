Polizeibericht Region Augsburg vom 06.11.2021

Langenneufnach-Diebstahl eines Pkws

In der Nacht von Donnerstag, 04.11.2021, auf den Freitag 05.11.2021 wurde ein Pkw, Opel, Astra, weiß, entwendet. Der Pkw war auf einer Kiesfläche eines Wohnanwesens in der Rothaner Straße abgestellt. Der Eigentümer hatte den Pkw nicht versperrt und den Zündschlüssel im Fahrzeug deponiert. Der bislang unbekannte Täter hatte somit „leichtes Spiel“ bei dem Pkw Diebstahl. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, Fahrzeuge niemals unversperrt abzustellen. Der Wert des Opels beträgt ca. 2500€

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen,

Tel.: 08232/9606-0

Schwabmünchen-Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Am 05.11.2021 teilte eine Zeugin bei der PI Schwabmünchen ein tatverdächtiges Fahrzeug mit. Ein Pkw-Fahrer streifte einen geparkten Pkw in der Mindelheimer Straß, dies konnte die Zeugin beobachten. An dem „Tatfahrzeug“ wurden auch frische Unfallspuren festgestellt. Das Kennzeichen des Geschädigten Fahrzeuges konnte sich die Zeugin in der Eile nicht merken. Beim Eintreffen der Streife war der Geschädigte bereits weggefahren. Der Pkw des bislang unbekannten Geschädigten ist am linken Außenspiegel beschädigt.

Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der PI Schwabmünchen unter Tel. 08232/9606-0 zu melden.

Schwabmünchen-Aufbruch eines Baustellen-Containers

In der Nacht von Donnerstag, 04.11.2021, auf den Freitag 05.11.2021 wurde ein Baustellen-Container in der Lilienthalstraße aufgebrochen. Der Container war mit einem massiven Schloss gesichert, dieses wurde aufgebrochen. Aus dem Container wurden drei Akkuschrauber der Marke Hilti samt Akkus und Ladestationen entwendet. Außerdem wurde auch noch ein Rotationslasergerät, ebenfalls von der Marke Hilti, gestohlen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 3000€ Der Sachschaden am Container und dem Schloss beträgt ca. 300€

Untermeitingen-Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 04.11.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 05.11.2021, 07:00 Uhr wurde im Hohen-Ifen-Weg in Untermeitingen ein roter Toyota Yaris beschädigt. Die Besitzerin hatte ihren Pkw auf einer gekennzeichneten Parkfläche abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Pkw im Bereich der linken hinteren Seite und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht.

Kutzenhausen / Kreisstraße A 3-Verkehrsunfall beim Überholen

Am Freitag, 05.11.2021 gegen 13.20 Uhr befuhren drei PKW-Fahrer, ein 24-jähriger Mercedes/Vito Fahrer, ein 39-jähriger Ford/Focus Fahrer sowie ein 71-jähriger Nissan/Micra Fahrer die Kreisstraße A 3, kommend von Rommelsried in Fahrtrichtung Deubach.

Hierbei wollte der Mercedes Fahrer den vor ihm fahrenden Nissan überholen, übersieht dabei aber den von hinten herannahenden Ford Fahrer, der beide vor ihm fahrende überholen möchte.

Es kommt dabei zum Streifzusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Ford.

Nachdem der Ford-Fahrer ins Bankett ausweicht und Steine aufwirbelt entsteht am Nissan ein Steinschlagschaden in der Frontscheibe.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4500,- Euro geschätzt.

Friedberg – Ein Grünlicht zu viel – Unfall

Am Freitag, gegen 20 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer bei Grünlicht von der Zeppelinstraße in Kreuzung mit der Joseph-Hohenbleicher-Str. (B 300) ein und kollidierte dabei mit einem von rechts kommenden Pkw. Dessen Fahrzeugführer sagte aus, dass seine Lichtzeichenanlage ebenfalls Grünlicht zeigte. Der Fahrer des auf der B 300 fahrenden Pkw zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000,–Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der PI Friedberg zu melden.

Derching – Angetrunkener Fahranfänger

Am Samstag, gegen 02.00 Uhr, wurde ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in Derching einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund des durch die Beamten festgestellten Alkoholgeruches wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab zwar einen relativ geringen Wert, der jedoch bei der für Fahranfänger geltenden 0,0 Promilleregelung schon zu hoch war. Gegen den Pkw.-Fahrer wurde ein Ordnungs-widrigkeitenverfahren eröffnet.

Haberskirch – Unfallflucht

Am Freitag, gegen 13.40 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Rosenstraße geparkten Pkw Porsche und verkratzte ihn dabei auf der linken Seite. Der Schaden wird auf ca. 10.000,–Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der PI Friedberg zu melden.

Rain -Sachbeschädigung auf Spielplatz

In der Nacht zum 04.11.2021 wurde ein Pavillon auf einem Spielplatz

beschädigt. Vom Dach des Bauwerks wurden mehrere Dachlatten abgerissen und auf

dem Spielplatz verteilt. Allem Anschein nach waren mehrere Personen an den

Beschädigungen beteiligt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Mitteilungen über diesbezügliche Wahrnehmungen erbittet die Polizei in Rain unter der

Telefonnummer 09090/7007-0.

