Polizeibericht Region Augsburg vom 07.05.2022

Verkehrsdelikt in Schiltberg

Am Samstag 07.05.2022 gegen 2 Uhr wurde in der Bertholdstraße in Schiltberg ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,9 Promille. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Bobingen -Vandalismus in der Liebfrauenkirche

Am 05.05.2022 kam es im Vorraum der Liebfrauenkirche zu einer



Sachbeschädigung. Der oder die Täter begaben sich offenbar in den Abendstunden in



den unversperrten Vorraum der Kirche, entnahmen eine große Zahl der frei zugänglich



aufbewahrten Opferkerzen, entzündeten diese und hantierten damit im Bereich der



Sitzbänke. Mehrere Sitzkissen und eine Holzbank trugen Brandlöcher davon. Der



Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die PI Bobingen ermittelt wegen



Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen Unbekannt.



Hinweise bitte an die PI Bobingen unter 08234/96060.

Gessertshausen-Zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis







Am Freitag, den 06.05.2022, 19.55 Uhr, wurde ein 26jähriger Mann aus Augsburg, der



mit einem Pkw unterwegs war, in Gessertshausen durch eine Polizeistreife der



Polizeiinspektion Zusmarshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei legte der



Mann einen bosnischen Führerschein vor, der in Kroatien aber jedoch nicht in



Deutschland Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet; die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde



dem Mann untersagt.



Kurze Zeit später (20.20 Uhr) kontrollierte die gleiche Streifenbesatzung einen



weiteren Verkehrsteilnehmer (29jähriger Mann aus Augsburg), der ebenfalls mit einem



Pkw unterwegs war. Der Mann konnte nur einen albanischen Führerschein vorlegen;



eine Umschreibung auf eine deutsche Fahrerlaubnis war nicht erfolgt. Gegen den



Fahrzeugführer war auch Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet worden;



auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

