Polizeibericht Region Augsburg vom 07.08.2021

Kissing – Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Tatzeitraum von Dienstag den 03.08.2021, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 04.08.2021, 10:00 Uhr, beschmierten unbekannte die Nordseite der Außenwand des Gut Lindenaus mit Graffiti. Die unbekannten Täter sprühten mit Spraydosen mehrere Schriftzüge an die Außenfassade, sodass ein erheblicher Sachschaden entstand. Die Polizei Friedberg bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die die B2 in südliche Fahrtrichtung befuhren und Einblick auf den Tatort hatten, die Sachdienliche Hinweise geben können, um den Täter zu ergreifen.

Kissing – Verkehrsunfall

Wie durch ein Wunder wurde am Freitag, den 06.08.2021, gegen 16:55 Uhr, ein 18 jähriger Fahranfänger bei einem selbstverursachten Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Fahranfänger befuhr mit seinem VW Golf die AIC 12 in nördliche Fahrtrichtung und überholte mit nicht angepasster Geschwindigkeit einen anderen Verkehrsteilnehmer. Als der Fahranfänger seinen Überholvorgang abschloss, kam er mit seinem vorderen Reifen ins Bankett und verlor deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aufgrund dessen wurden mehrere Gegenstände beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 11.000 Euro.

Adelsried-Unfallflucht nach Streifkollision

Am Freitag, 06.08.2021 um 08:30 Uhr, kam es auf der Augsburger Straße in Adelsried zu einer Streifkollision zwischen einem Kia Sportage und einem entgegenkommenden Renault Clio. Hierbei wartete die 32-jährige Kia-Fahrerin verkehrsbedingt an einer Engstelle um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr der 75-jährige Renault-Fahrer zu weit links und touchierte hierbei den wartenden Kia. Der zunächst unbekannte, verursachende Renault-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Kia-Fahrerin folgte dem Unfallverursacher bis zur einer Arztpraxis und stellte diesen zur Rede. Da der 75-jährige Mann sich keiner Schuld bewusst war, wurde eine Streife der Polizeidienststelle Zusmarshausen hinzugerufen.

Gegen den Renault-Fahrer erfolgte eine Anzeigenerstattung wegen Unfallflucht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 14.000,- Euro.

Horgau- Verkehrsunfall – Missachtung der Vorfahrt

Am Freitag, 06.08.2021 um 21:15 Uhr fuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer auf der Kreisstraße 5 von Agawang kommend, in Richtung Norden. Hierbei missachtete er an der Einmündung zur Staatsstraße 2510 die Vorfahrt. Da die Lichtzeichenanlage nicht mehr in Betrieb war, hatte der 26-Jährige aufgrund der Verkehrszeichen die Vorfahrt zu beachten. Hierbei übersah er einen von links kommenden 60-jährigen Opel-Fahrer. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000,- Euro. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Zur Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Horgau und Horgauergreuth mit insgesamt 31 Mann im Einsatz.

