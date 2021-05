Polizeibericht Region Augsburg vom 08.05.2021

Horgau-Auerbach u. Welden-Frisierte Mofas

Im Laufe des Freitagnachmittags, 07.05.2021, wurden unabhängig voneinander durch eine Streifenbesatzung 2 Kleinkrafträder kontrolliert. Beide fuhren vor der Anhaltung mit ca. 50 km /h vor dem Streifenwagen her. Bei der Kontrolle wurde allerdings festge-stellt, dass es sich eigentlich um Mofas mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h handeln sollte. Die Fahrer räumten anschließend ein, dass sie ihre Fahrzeuge mani-puliert hatten, weshalb sie nun entsprechend zur Anzeige gebracht werden.

Horgau-Horgauergreut- Sachbeschädigung an Maschendrahtzaun

Wie der hiesigen Dienststelle erst jetzt mitgeteilt wurde, beschädigten Unbekannte in der Zeit vom 01.05.21 bis 03.05.21 an einem Alpaka-Gehege in der Greuter Straße in Horgauergreut die Einzäunung des Geheges indem sie den Maschendrahtzaun durch-schnitten und einen Metallpfosten herausrissen. Tiere sind dadurch jedoch nicht ver-schwunden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,00 Euro.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise.

Adelsried- Diebstahl von Hasen

In Adelsried wurden aus einem Hasenstall in der Dillinger Straße in der Zeit vom 06.05. auf den 07.05. 2 Hasen entwendet. Hierbei handelt es sich um einen Zwergwidder und einem Löwenköpfchen. Der Diebstahlschaden wird vom Besitzer auf ca. 80,00 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise.

Augsburg – Sachbeschädigung an einem Pkw

In der Zeit zwischen dem 03.05.2021 und 07.05.2021 kam es in der Frankfurter Straße in Augsburg zur Beschädigung eines am Fahrbahnrand geparkten PKWs. Die linke Fahrzeugseite sowie Teile des Hecks des PKW wurde durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt, es entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- EUR. Das Fahrzeug war übersäht mit einer Vielzahl kleiner und großer Dellen, die augenscheinlich mutwillig verursacht worden sind. Aufgrund des Schadensbildes ist nicht von einem Verkehrsunfall auszugehen.Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821 / 323-1810 zu melden.

Meitingen – Betriebsunfall

Am Freitagvormittag kam es in einer Firma in Meitingen zu einem schweren Betriebsunfall, bei dem ein 37-jähriger Mitarbeiter schwer an der Hand verletzt wurde. Den ersten Ermittlungen vor Ort zufolge sollte im Zuge von Wartungsarbeiten ein Maschinenteil einer CNC-Maschine ausgetauscht werden. Beim Austausch kam es offensichtlich zu einer Fehlbedienung, wodurch die Hand des Mitarbeiters in der Maschine eingequetscht wurde und schwere Quetschungen an einem Finger verursachte. Der betroffene Arbeiter wurde mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Augsburg verbracht.Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Neusäß – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Am Freitagmorgen kam es an der Kreuzung Daimlerstraße / Gutenbergstraße in Neusäß zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Der 94-jährige Autofahrer übersah beim Abbiegen nach links von der Daimlerstraße in die Gutenbergstraße die entgegenkommende 61-jährige Radfahrerin,

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.