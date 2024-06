Polizeibericht Region Augsburg vom 08.06.2024

Bonstetten -Einbruchdiebstahl

Wie erst jetzt bekannt wurde, verschaffte sich ein bislang unbekannter

Täter im Tatzeitraum zwischen dem 27.03.2024 – 05.05.2024, auf bisher unbekannte

Weise Zugang zum Haus der 80-jähirgen Geschädigten. Die Geschädigte befand sich

im Tatzeitraum nicht Zuhause. Der unbekannte Täter entwendete dann mehrere

Schmuckstücke aus dem Nachtkästchen. Einbruchsspuren konnten nicht festgestellt

werden.

Inchenhofen – Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Am 07.06.2024 gegen 16:20 Uhr fuhr ein Audifahrer auf dem Angerweg

in die Pöttmeser Straße ein. Er hätte hier die Vorfahrt gemäß Zeichen 205 (Vorfahrt

gewähren) beachten müssen. Hierbei übersah er die VW-Fahrerin auf der Pöttmeser

Straße und es kam zum Unfall. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt insgesamt

5 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aichach -Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Am 24.05.2024 gegen 17:30 Uhr stellte die Geschädigte ihr Fahrrad am

Bahnhofsvorplatz in Aichach am Fahrradständer ab und verschloss es mit einem

Zahlenschloss. Als sie gegen 21:00 Uhr wieder zurück kam, war das Rad gestohlen

worden.

Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke: Kellys ; Typ: Madman 10 m; Farbe: Schwarz

mit Blau

Das Zahlenschloss ist ein COIL Neon 180/10 in der Farbe schwarz/blau

Hinweise auf den Verbleib dieses Fahrrades bitte unter der Nummer 08251/89890

Inchenhofen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 06.06.2024 gegen 07:45 Uhr hatte der Geschädigte seinen braunen

VW Passat in Inchenhofen am Klosterberg/Baldaufstraße geparkt. Als er gegen 11:45

Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er einen neuen Unfallschaden fest.

Ein Unfallverursacher hatte sich nicht gemeldet.

Der Schaden beträgt ca. 2500 Euro

Hinweise bitte unter der Nummer 08251/89890

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.