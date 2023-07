Polizeibericht Region Augsburg vom 08.07.2023

Nordendorf -Kradfahrer und Sozia nach Unfall verletzt

Ein 21jähriger befuhr im nördlichen Gemeindebereich am Freitag Abend

gegen 22.10 Uhr einen geteerten Feldweg mit seiner Straßenmaschine und kam aus

unbekanntem Grund zu Fall. Dabei verletzten sich er und die 18jährige Sozia, so dass

sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Wertingen eingeliefert werden mussten.

Nach aktuellem Stand kamen die aus dem südlichen Landkreis stammenden

Heranwachsenden mit Prellungen und Schürfwunden davon.

Der Sachschaden an der Kawasaki wurde mit 1000 Euro beziffert.

Adelsried-Pkw touchiert Leitplanke

Am 07.07.2023, gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die

Staatsstraße 2032 von Aystetten Richtung Adelsried. Zwischen den Kreisverkehren

zu den Autobahnzubringern zu BAB A 8 unter der Autobahnbrücke geriet die Frau

aus Unachtsamkeit nach rechts und touchierte dabei die Leitplanke. Bei dem

Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Die Unfallverursacherin blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Königsbrunn – Unfallflucht beim Parkplatz Globus

Am Freitag, den 07.07.2023, zwischen 09:15 Uhr und 09:30 Uhr,

wurde ein auf dem Globus Parkplatz abgestellter VW Passat von einem bislang

unbekannten Fahrzeug im Bereich der linken Fahrzeugseite angefahren. Der

Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Mögliche Zeugen werden

gebeten, sich bei der Polizei Bobingen zu melden.

Wehringen – Sachbeschädigung

Am Freitag, den 07.07.2023, zwischen 07:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurde

ein geparkter Pkw, Audi A3, eines Anwohners der Auenstraße an beiden

Fahrzeugseiten mittels eines unbekannten, spitzen Gegenstands durch den

unbekannten Täter beschädigt. Auch zu dieser Straftat benötigt die Polizeiinspektion

Bobingen sachdienliche Hinweise

