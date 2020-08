Polizeibericht Region Augsburg vom 08.08.2020

Schwabmünchen – Pkw verkratzt

Am Freitag, 07.08.2020 stand ein blauer BMW mit Münchner Kennzeichen auf dem Großparkplatz der Ladenzeile in der Falkensteinstraße im Bereich eines Schuhgeschäftes geparkt. Zwischen 16:35 Uhr und 16:45 Uhr verkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack beider Türen und des hinteren Kotflügels auf der Fahrerseite. Dadurch entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter 08232/9606-0 zu melden.

Schwabmünchen – Rasenmäherunfall mit glücklichem Ausgang

Am Abend des 07.08.2020 war ein 60jähriger Mann in seinem Schrebergarten mit der Rasenpflege beschäftigt. Er wollte an seinem Aufsitzrasenmäher einen Bolzen in der Nähe des Schneidwerkes verstellen wobei er mit der Hand in das laufende Schneidwerk geriet.

Dabei erlitt er mehrere Schnittwunden an den Fingern und musste zur Wundversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Dennoch hatte er offenbar großes Glück, dass durch das mit hoher Geschwindigkeit rotierende Schneidwerk keine schwerwiegenderen Verletzungen entstanden sind.

Flüchtige Fahrraddiebe am Bobinger Bahnhof

Am Freitag, 07.08.2020, gegen 22:50 Uhr wurden zwei ca. 18 Jahre alte Fahrraddiebe beobachtet, wie sie am Fahrradabstellplatz des Bahnhofplatzes gerade dabei waren mittels Aufbruchswerkzeug, das Fahrradschloss eines versperrten weißen Mountainbikes aufzuschneiden. Als sie von dem Zeugen angesprochen wurden, entfernten sich die beiden Täter vom Bahnhofplatz in Richtung Rathausplatz. Trotz sofortiger Fahndung konnten sie nicht mehr gestellt werden. Beide Täter waren männlich, ca. 18 Jahre alt, schlank, dunkel gekleidet und trugen weiße Sneakers. Einer hatte blonde und der andere braune Haare. Am Fahrradschloss des weißen Mountainbikes waren deutliche Aufbruchsspuren erkennbar. Der Fahrradbesitzer ist bislang nicht bekannt.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bobingen unter 08234/9606-11.

Horgau- Autofahrer mit 2,4 Promille Alkohol im Blut kontrolliert

Am Freitagabend wurde die Polizei gegen 19:30 Uhr von einem Zeugen über einen Autofahrer verständigt, welcher in starken Schlangenlinien von Zusmarshausen in Richtung Horgau fuhr. Der 40-jährige Autofahrer konnte anschließend durch die Polizei in Horgauergreut kontrolliert werden. Ein Alkotest brachte dann schnell die Klarheit über den Grund der unsicheren Fahrweise des Autofahrers. Dieser hatte 2,4 Promille Alkohol im Blut. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rain – Sachbeschädigung an Pkw

Von Donnerstagnachmittag auf Freitagmorgen wurde ein in der Pfälzer Straße abgestellter Pkw auf der rechten Seite auf einer Länge von mehr als 2 m mit einem tiefen Kratzer beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Hinweise werden an die Polizei in Rain erbeten.

Friedberg – Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, den 06.08.2020, 17:00 Uhr bis Freitag, den 07.08.2020, 11:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Kustus-Trinkl-Straße geparkten Pkw. Der KIA wurde am Stoßfänger vorne links beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Friedberg -Drogen im Straßenverkehr

Am Freitag, den 07.08.2020, gegen 11:00 Uhr, teilte eine Zeugin einen schlangenlinienfahrenden Pkw auf der B300 mit. Im Ortsbereich Friedberg konnte der Fahrer des Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Drogenschnelltest war positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Mering -Drogen im Straßenverkehr

Am Freitag, den 07.08.2020, 09:05 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw kontrolliert, da er während der Fahrt das Mobiltelefon benutzt hatte. Bei der Verkehrskontrolle konnten typische Merkmale, die auf den Konsum von Drogen hinweise, festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Konsum von THC. Jetzt drohen dem Fahrer eine Geldbuße von 500 Euro sowie einen Monat Fahrverbot

