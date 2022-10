Brand in Gersthofen

Gestern kam es gegen 16.52 h zu einem Brand am Kindergarten „Oscar

Romero“. Aus ungeklärter Ursache fing eine Couch im Außenbereich des Gebäudes

Feuer. Von dort aus breiteten sich die Flammen auf die Holzvertäfelung der Fassade

aus. Das Feuer konnte glücklicherweise durch die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen

rechtzeitig gelöscht werden. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen der

Feuerwehr ein Schaden von mindestens 20.000,- €. Die Brandursache ist noch unklar.

Kelleraufbrüche in Meitingen

Meitingen – Gestern wurden gegen 11.00 h mehrere Kelleraufbrüche in einem

Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße mitgeteilt. Vor Ort konnten die

Polizeibeamten eine stark alkoholisierte Frau antreffen. Die Dame ist bereits wegen

ähnlicher Delikte polizeibekannt und wurde in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete

die Dame Widerstand und beleidigte die Polizisten.

Ustersbach-Auffahrunfall

Am Freitag gegen 11.30 Uhr befuhr eine 70 Jährige die Hauptstraße in Ustersbach in

Richtung Augsburg. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste erkannte dies ein 22

Jähriger zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca.

2.000 Euro. Verletzt wurde kein Beteiligter.

Gessertshausen-Weiterer Auffahrunfall

Am Freitag gegen 16.10 Uhr befuhr ein 30 Jähriger mit seinem Pkw die

Oberschönenfelder Straße in Richtung Margertshausen. Auf Höhe Lilienweg musste

dieser verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein 27 Jähriger zu spät und fuhr auf.

Hierbei erlitt der 30 Jährige leichte Nackenschmerzen. Eine ärztliche Behandlung vor

Ort war nicht notwendig. Der Gesamtschaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

Fischach- Unterschlagener Pkw geortet

Über den Ortungsdienst eines Pkw Herstellers konnte am Freitag gegen 16.00 Uhr

ein unterschlagenes Fahrzeug in Fischach geortet werden. Vor Ort wurde festgestellt,

dass die Firma des Benutzers offensichtlich die Raten für das Fahrzeug nicht

ordnungsgemäß bezahlte und das Fahrzeug deshalb gesucht wurde. Das Fahrzeug

wurde vom Eigentümer abgeholt.

Adelsried- Unfall beim Ausparken

Am Freitag gegen 14.00 Uhr parkte eine 30 Jährige ihren Pkw in Adelsried auf einem

Parkplatz einer Metzgerei ein. Während die Fahrerin beim Einkaufen war stellte ein

Lkw Fahrer seinen Sattelauflieger in diesem Bereich ab. Als die 30 Jährige nach

ihrem Einkauf ausparkte übersah sie die Deichsel des Aufliegers und stieß dagegen.

Hierbei entstand ein Schaden am Pkw in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Deichsel des

Lkw wurde offensichtlich nicht beschädigt.

Fischach/Wollmetshofen-Marienstatue beschädigt

In der Zeit zwischen Mitte August und Anfang September wurde eine Marienstatue in

Wollmetshofen im Grotteweg beschädigt.

Offensichtlich wurde die Statue aus dem Schrein genommen und mit Wachs

absichtlich übergossen. Danach wurde sie zurück gestellt. Die Restauration wird

etwa 1.200 Euro kosten.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann wird gebeten sich bei der Polizei

Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18900, zu melden.

Dinkelscherben- 21 Jähriger schlägt Scheibe ein

Bei einer nächtlichen Party am Freitag in Dinkelscherben, Auer Kirchweg, hat ein 21

Jähriger offensichtlich mit einer Bierflasche eine Fensterscheibe eingeworfen. Nach

dem zunächst unbekannten Täter wurde im Umfeld gefahndet. Der 21 Jährige konnte

hierbei durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Er gab die

Sachbeschädigung zu. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der junge Mann hatte über 2

Promille.

Friedberg- Unfallflucht

Am 07.10.2022, im Zeitraum von 10:50 Uhr, bis 12:30 Uhr, wurde am

Parkplatz des Sparkassenplatzes ein blauer VW Passat angefahren. Der Schaden im

Bereich der hinteren Stoßstange beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Um sachdienliche Hinweis bittet die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710

Mering- Sachbeschädigung

In der Zeit vom 06.10.2022, 20:00 Uhr, bis 07.10.2022, 11:00 Uhr, wurde in

der Lechstrasse eine Firmeneingangstüre samt Briefkasten beschädigt. Die bislang

unbekannten Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Um sachdienliche Hinweis bittet die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710

Mering- Verkehrsunfall

Am 07.10.2022, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein polnischer Pkw-Lenker die

Kreisstrasse AIC 12 von Mering nach Kissing. Auf Höhe der Rabusmühle geriet der

Autofahrer, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve, auf die

Gegenfahrbahn. Dabei touchierte er eine entgegen kommende Pkw-Lenkerin. Der

Unfallverursacher flüchtete zur Ottomühl und konnte dort von einem umsichtigen

Zeugen zum Umkehren bewegt werden. Bei der anschließenden

Verkehrsunfallaufnahme konnte beim Verursacher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Nach

erfolgter Blutentnahme und der Erhebung einer Sicherheitsleistung, konnte der

Beschuldigte entlassen werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 20000

Euro.

Baindlkirch- Unfallflucht

Vom 06.10.2022, 20:15 Uhr, bis 07.10.2022, 00:00 Uhr, wurde ein am

Schmiedberg 3 geparkter violetter BMW angefahren. Der Pkw wurde im Bereich der

vorderen Stoßstange beschädigt. Der bislang unbekannte Täter, verursachte einen

Schaden von ca. 3000 Euro.

Um sachdienliche Hinweis bittet die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710

Rain-Unfallflucht

Am Donnerstag, 06.10.2022, zwischen 09.30 Uhr und 14.00 Uhr, wurde auf dem

Gelände einer Tankstelle in Rain am Salbeiweg ein Pkw Skoda Oktavia, der dort

geparkt war, angefahren. Der Täter flüchtete unerkannt. Das Fahrzeug wurde hinten

links beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 8000,– Euro. Vom Verursacher gibt es

keine Spur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rain zu melden.

Aichach – Jugendliche steigen in leerstehendes Gebäude ein und beschädigen es





In den Abendstunden des 07.10.2022 stiegen vier Jugendliche in ein



leerstehendes Gebäude in der Flurstraße ein, beschädigten dieses im



Innenbereich und kletterten auf das Dach des Gebäudes. Der genaue



Gebäudeschaden konnte bislang noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Die



Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben.

