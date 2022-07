Zusmarshausen – Einbruch in Bürogebäude

Im Tatzeitraum zwischen dem 06.07.2022 und dem 07.07.2022

hatte sich ein unbekannter Täter in Zusmarshausen, im Bereich der Augsburger Straße

Zutritt zu einem Bürogebäude verschafft. Die Bürotüre im Erdgeschoss wurde mit

einem Schlüssel geöffnet. Der im Büro befindliche Schlüsselkasten wurde daraufhin

mit einem unbekannten Gegenstand geöffnet. Aus diesem Schlüsselkasten wurden

Schlüssel entnommen, um einen Schrank mit zwei Geldkassetten zu öffnen. Eine

Geldkassette wurde komplett entwendet und die andere Geldkassette wurde geöffnet

und das darin befindliche Bargeld entnommen. Insgesamt wurde Bargeld in Höhe von

512,38 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zusmarshausen.

Zusmarshausen – Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 48-jähriger Autofahrer wurde am Freitag, 08.07.2022 um 20:25

Uhr in Zusmarshausen im Bereich der „Unteren Schloßstraße“ einer allgemeinen

Verkehrskontrolle unterzogen. Der Autofahrer gab an, lediglich ein Bier getrunken zu

haben. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 0,54 Promille. Somit befand

sich der Autofahrer im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Ihn erwartet nun ein

einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500,- Euro.

Gersthofen – Ruhestörung bei Firmenfeier

Von einer Betriebsfeier ausgehender Partylärm am Freitag gegen 23.30 Uhr zog wiederholt den Einsatz der örtlichen Polizei nach sich. Da offenbar beim ersten Mal keine Einsicht erwirkt werden konnte, muss nun der Geschäftsführer als Verantwortlicher mit einer Anzeige ans Landratsamt rechnen.

Gersthofen -Fahrt unter Alkoholeinfluss mit Folgen

Gegen 02.10 Uhr am frühen Samstag Morgen wurde im Gersthofer Osten eine Pkw- Lenkerin ortsauswärts einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da erheblicher

Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste sich die 37jährige Kellnerin einem Atemalkoholtest unterziehen und nun mit einem Fahrverbot mit empfindlicher Geldbuße rechnen.

Rain – Kartoffeldiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden direkt von einem Acker rund

50 kg Kartoffeln gestohlen. Die Polizei Rain bittet um Hinweise (Tel. 09090/7007-0).

Rain -Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Nachmittag des 08.07.2022 wurde der Fahrer eines auffällig schnell

fahrenden Mofas einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass

das Mofa „frisiert“ worden war, wodurch einerseits das Fahrzeug zulassungspflichtig

wurde. Andererseits muss zum Führen dieses Fahrzeuges nun eine gültige

Fahrerlaubnis vorhanden sein.

