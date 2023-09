Polizeibericht Region Augsburg vom 09.09.2023

Wehringen –Sturz zweier Betrunkener auf einem Fahrrad





Am Freitag, den 08.09.2023 kam es gegen 22:40 Uhr zu einem



Fahrradunfall mit Verletzten. Ein 32–jähriger Mann aus Wehringen bog von der



Nördlichen Hauptstraße kommend in die Ulrichstraße ein. Auf dem selben Fahrrad saß



auch noch ein 25–jähriger Mann, ebenfalls aus Wehringen. In dem dortigen Bereich



weist die Ulrichstraße ein Gefälle auf. Der Fahrer verriss bei nicht angepasster



Geschwindigkeit den Fahrradlenker und beide Männer stürzten auf die Straße. Die



hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bobingen stellte fest, dass



beide Männer erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Der Sozius hatte über zwei



Promille Atemalkohol und kam mit Schmerzen der Hüfte und im Knie relativ glimpflich



davon. Der Führer des Fahrrads war kurzzeitig bewusstlos und musste wegen



Schürfwunden im Gesicht und einem Hämatom am rechten Auge zur Behandlung und



weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Er war nicht in der Lage



einen Atemalkoholtest durchzuführen. Da er aber deutlich stark unter Alkoholeinfluss



stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit einer Anzeige



wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Fahrlässiger



Körperverletzung rechnen