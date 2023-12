Polizeibericht Region Augsburg vom 09.12.2023

Mering – Verkehrsunfallflucht

Am 08.12.2023, im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und ca. 15:00 Uhr,

ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Mering im Kreuzackerweg. Der Geschädigte

parkte seinen Smart ordnungsgemäß auf der Straße. Schließlich stellte dieser gegen

15:00 Uhr einen massiven Schaden an seinem Pkw fest. Die Beschädigungen ziehen

sich über die linke Fahrzeugseite auf einer Höhe von 100cm-145cm. Eine Anwohnerin

konnte in dem Tatzeitraum einen Traktor feststellen, der hinten eine grüne Holzkiste

montiert hatte. Ausgehend von dem Schadensbild und der Verbindung zum Tatort,

fahndet die Polizei nun nach einem Traktor mit einer grünen Holzkiste. Dieser soll im

Zeitraum von 14:00 Uhr – 15:00 Uhr den Kreuzackerwerg in Mering befahren haben.

Der Sachschaden am beschädigten Smart wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Friedberg. 081/3231710

Mering – Verkehrsunfallflucht

Am 08.12.2023, gegen 22:20 Uhr, ereignete sich in der Unterberger Straße

in Mering eine Verkehrsunfallflucht. Eine 23-Jährige befuhr mit ihrem Opel die

Unterberger Straße in nördliche Richtung. Auf Höhe der Albrecht-Dürer-Straße kam es

dann im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden

Pkw. Dabei berührten sich die beiden Außenspiegel, sodass der Außenspiegel am

Opel der 23-Jährigen beschädigt wurde. Der Entgegenkommende fuhr weiter, ohne

anzuhalten. Durch den Zusammenstoß verlor der andere Pkw die Spiegelabdeckung.

Anhand dieser konnte zunächst ermittelt werden, dass es sich um einen Pkw der

Marke FIAT in Schwarz handelt. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Friedberg. 081/3231710

Bobingen -Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 08.12.2023 kam es um 07:21 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der

Rosenheimer Allee 1 in Bobingen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein am rechten

Fahrbahnrand geparkter Pkw der Marke Skoda, durch einen anderen

Verkehrsteilnehmer an der linken Front beschädigt wurde. Der bislang unbekannte

Fahrzeugführer flüchtete anschließend ohne weitere Veranlassungen. Der

Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter

der 08234/96060 zu melden.

Königsbrunn – Alkohol am Steuer

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bobinger

Straße in Königsbrunn konnte am 08.12.2023 gegen 23:30 Uhr bei einem 37-Jährigen

Pkw-Führer durch die eingesetzten Beamten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt

werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,47mg/l. Den

Fahrzeugführer erwartet nun eine Bußgeldanzeige in Höhe von 500€, ein Punkt, sowie

ein Monat Fahrverbot.

Untermeitingen – Unfallflucht

Am Donnerstagabend, zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr, ist ein weißer Renault Twingo in der Siemensstrafle 1 vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt worden.

Der Pkw war auf dem Parkplatz der dortigen Gaststätte abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher

unter der Tel. 08232/9606-0.

Untermeitingen – Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom Mittwoch 19:00 Uhr auf Donnerstag 12:00 Uhr, wurde in der Welserstrafle ein Pkw beschädigt und die Geldbörse aus dem Pkw entwendet.

Die Polizeiinspektion Schwabm¸nchen bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin Wertgegenstände nicht

offensichtlich in Pkw¥s zu belassen, um Dieben keine Gelegenheit zu bieten.