Polizeibericht Region Augsburg vom 10.04.2020

Gessertshausen-Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Zeitraum zwischen 08.04.2020 und 09.04.2020 beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei in Gessertshausen auf einem Nebengleis abgestellte Bahnwaggons der Staudenbahn durch ein großflächiges Graffiti.

Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter 08291/1890-0 zu melden.

Welden– Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Am 09.04.2020, gegen 10.20h, wollte ein 59jähriger Pkw Fahrer in Welden von der Uzstraße nach links in die Ganghoferstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 47jährigen mit dessen Pkw und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt, der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Der Pkw des 47jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gessertshausen- Gestürzter Radfahrer

Am 09.04.2020, gegen 14.50h, fuhr ein 8jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf einem parallel zur B300 verlaufenden Weg zwischen Reitenbuch und Gessertshausen. Als er sich im Bereich eines Abhanges nach seiner Begleitung umdrehte stellte sich sein Fahrradlenker quer und er stürzte kopfüber zu Boden. Dabei zog er sich nicht unerhebliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Sanka in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Vorsorglich war ein Rettungshubschrauber mit Notarzt vor Ort.

Langerringen – Straßenlaterne angefahren und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter fuhr in der Zeit vom Montag dem 06.04.2020, 07:00 bis 11:00

Uhr eine Straßenlaterne auf dem Fuß- und Radweg in der Buchloer Straße Höhe

Hausnummer 47, in Westerringen an und flüchtet anschließend von der Unfallstelle.

An der Straßenlaterne entstand ein Schaden von ca. 1000,- EUR.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen, Tel. 08232/96060.

Gersthofen – Fahren trotz Fahrverbots

Bereits am Donnerstag Abend gegen 17.00 Uhr wurde in Gersthofen ein 59jähriger Kranführer auf seinem Kleinkraftrad kontrolliert und aufgrund starkem Alkoholgeruch einem Alkoholtest unterzogen.

Dieser erbrachte einen Wert weiter über der 0,5 Promille-Grenze, so dass weitere Sachbearbeitung auf der Dienststelle notwendig wurde. Währenddessen stellte der Sachbearbeiter fest, dass zusätzlich gegen den Augsburger ein gerichtliches Fahrverbot bestand.

Mit einer erneuten Strafe muss der Beschuldigte nun rechnen.

Gersthofen – Aufgeschlitzte Anhängerplane

In der Zeit zwischen dem 01.04. und 09.04.2020 beschädigte ein Unbekannter im Gersthofer Norden einen geparkten Anhänger durch Aufschlitzen der Plane, so dass ein Schaden von etwa 100 Euro entstand.

Hinweise werden bei der Polizei Gersthofen unter Tel: 0821/323-1810 erbeten.

Derching -Trunkenheitsfahrt verhindert

Am Donnerstag, 09.04.20, gegen 16.30 Uhr, stellte eine Streife am Derchinger Baggersee einen Pkw-Fahrer fest, der nach seinem Angelausflug gerade in sein Fahrzeug einsteigen und wegfahren wollte. Da neben dem Auto mehrere Bierflaschen lagen, unterzogen die Beamten den Mann einem Atemalkoholtest, welcher die Fahruntauglichkeit im unteren Grenzbereich bestätigte. Daraufhin tauschte er mit seinem nüchternen Freund die Plätze und konnte als Beifahrer die Heimreise antreten.

Dasing -Pkw-Fahrer übersieht Motorrad

Am Donnerstag, 09.04.20, gegen 17.30 Uhr, befuhren ein Pkw und dahinter ein Motorrad die Wessiszeller Straße in Richtung Harthausen. Nach dem Ortsende Dasing wollte der Motorradfahrer den Pkw gerade in dem Augenblick überholen, als dieser ohne zu Blinken nach links in Richtung Wessiszell abbog. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern, indem er nach links in die angrenzende Wiese auswich. Dabei stürzte er, zog sich eine Schulterverletzung zu und musste ins Krankenhaus Friedberg eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,–Euro.

Rain am Lech – Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am 09.04.2020, gegen 11:25 Uhr, konnte ein Zeuge in der Franz-Lachner-Straße in Rain einen Verkehrsunfall beobachten. Der Fahrer eines Lkw war während des Rangiervorgangs gegen einen Gartenzaun gefahren und hatte diesen beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Verursacher konnte schnell ermittelt werden. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen notiert. Der Schaden am Gartenzaun ist eher als gering anzusehen.