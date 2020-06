Polizeibericht Region Augsburg vom 10.06.2020

Fischach-Kapelle mit Graffiti besprüht

Unbekannte Täter besprühten im Zeitraum vom 06.06.2020 – 08.06.2020 Die Kapelle „St. Leonhard“ in der Kapellenstraße in Fischach mit schwarz-grün-gelben TAGs u.a. dem Schriftzug „DOPE“. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000,- € geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der PI Zusmarshausen in Verbindung zu setzen.

Mödishofen- PKW durch entgegenkommendes Fahrzeug abgedrängt

Am Montag kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Mödishofen. Eine 58-jährige Autofahrerin, die dort i.R. Häder unterwegs war wurde von einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches zu weit links fuhr, abgedrängt und streifte dadurch den Randstein. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 1500,- €. Der ca. 45-jährige männliche Unfallverursacher, der vermutlich einen schwarzen Mercedes der A-Klasse fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen.

Dinkelscherben- E-Bike Fahrerin stürzt wegen Draht auf dem Radweg

Am Montag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall einer Radfahrerin auf dem Radweg zwischen Dinkelscherben und Steinekirch auf Höhe des Wertstoffhofes. Eine 74-jährige Fahrradfahrerin, welche die Strecke mit ihrem E-Bike befuhr, fädelte mit ihrem rechten Pedal in einen, in den Radweg ragenden Draht ein und stürzte daraufhin. Der Draht stammte von Arbeiten, welche dort gerade an einem Zaun durchgeführt wurden.

Die Frau, die zum Glück einen Helm getragen hatte, zog sich durch den Sturz Prellungen an der gesamten linken Körperseite zu.

Rommelsried- Autofahrer kommt aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab.

Ein 21-jähriger Autofahrer, der mit seinem Audi auf der Kreisstraße A3 von Rommelsried i.R. Deubach fuhr, kam in einer Linkskurve auf Höhe der dortigen Kapelle von der Fahrbahn ab. Ursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit im Zusammenspiel mit herrschende Aquaplaning gewesen sein. Der 21-jährige fuhr, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war, zunächst 100m im Grünstreifen und überfuhr beim Wiederauffahren auf die Fahrbahn einen Leitpfosten. Zum Glück wurde niemand verletzt. Auch der Sachschaden fiel mit ca. 150,- € gering aus.

Neusäß – Frau bei Vorfahrtsverletzung leicht verletzt

Gestern fuhr die 23-jährige Autofahrerin gegen 12.00 Uhr an der Entlastungsstr. bei Neusäß in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie das Fahrzeug eines 60-jährigen, der sich gerade im Kreisverkehr befand. Beim Einfahren nahm die23-jährige dem 60-jährigen die Vorfahrt. Er stieß gegen das Heck der 23-jährigen, wobei sich ihr Fahrzeug drehte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000,- €. Die 23-jährige erlitt leichte Verletzungen.

Gersthofen -Streit von 2 Männern artet aus

Gestern gerieten in der Gemeinschaftsunterkunft an der Ziegeleistr. gegen 16.00 Uhr ein 24-jähriger und ein 40-jähriger wegen eines Zimmerschlüssels in Streit. Im Verlaufe der Auseinandersetzung warf der 40-jährige Bewohner einen Stuhl gegen die Schulter des 24-jährigen Mannes. Dieser ließ sich das nicht gefallen. Er packte den 40-jährigen und stieß in mit dem Kopf gegen einen Türstock, wodurch dieser eine Platzwunde im Gesicht davontrug. Beide Streithähne konnten getrennt werden. Sie erwarten Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

Gablingen – Unbekannter zieht Reifenspuren

Die Gemeinde Gablingen säte am Parkplatz des Baggersees eine Grünfläche an. Gestern wurde festgestellt, dass ein Unbekannter mit seinem Pkw in der angesäten Fläche seine Runden drehte. Dies muss am Montag (08.06.20) passiert sein. Hierdurch entstand der Gemeinde ein Schaden, dessen Höhe noch nicht beziffert werden kann. Hinweise zu diesem Vorfall erbittet die Polizei Gersthofen unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810

Friedberg – Verkehrsunfall

Am Dienstag, 09.06.2020, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg parallel der Münchner Straße in Richtung Luitpoldstraße. Bei dem Versuch, mit dem Fahrrad lediglich auf dem Hinterrad zu fahren (sog. „Wheelie“) verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung am Bein zu und musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur Behandlung in die Hessingklinik nach Augsburg verbracht werden.

Friedberg – Einbrüche

In der Zeit von Samstag, 06.06.2020, bis Dienstag, 09.06.2020, brach ein noch unbekannter Täter insgesamt drei Personalcontainer der Friedberger Wertstoffsammelstelle sowie des benachbarten Kompostierungs-Service an der Münchner Straße auf. Zwar durchsuchte der Täter die Container, konnte aber keine Wertsachen auffinden. Er richtete Sachschaden von zusammen ca. 1.500 EUR an.

Ebenso wurde in der Nacht von Montag, 08.06.2020, auf Dienstag, 09.06.2020, ein Gartenhaus an der Münchner Straße aufgehebelt. Auch hier fand der Täter kein Diebesgut vor, hinterließ aber Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen

