Harburg – Betrunkener beleidigt Polizisten

Am Samstag, gegen 02.00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Donauwörth über die integrierte Leitstelle eine stark betrunkene Person auf dem Schützenfest in Harburg itgeteilt. Nachdem eine Streife der Polizei vor Ort war und sich um den stark alkoholisierten 24jährigen jungen Mann kümmern wollte, zeigte dieser sich völlig uneinsichtig und wollte das Fest nicht verlassen. Auch einen angebotenen Alkoholtest verweigerte dieser. Per Telefon konnte die Schwester des Mannes verständigt werden, die sich bereit erklärte, ihren Bruder vom Fest abzuholen. Bis zur Abholung skandierte dieser mehrmals rechtsradikale Parolen. Beim Einsteigen in das Fahrzeug seiner Schwester beleidigte er noch die beiden Polizisten vor Ort. Nun wird gegen den Mann wegen mehrerer strafrechtlicher Tatbestände ermittelt.

Thierhaupten /Königsbrunn -Diebstahl auf Reiterhof

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf einem Reiterhof im Thierhauptener Ortsteil Königsbrunn zu einem Diebstahl von diversen Reitutensilien. Eine Vielzahl an Pferdebesitzern bemerkte im Laufe des Samstag das Fehlen sog. Trensen. Andere Gegenstände wie Pferdesättel o.ä. wurden zurückgelassen. Der bisher bekannte Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 7000,- EUR. Mögliche Zeugen sowie weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Tel.: 0821 / 323 – 1810 zu melden.

Unfallflucht in Aichach-Algertshausen





Am Samstag, den 09.07.2022 in der Zeit von 03:30 Uhr bis 09:30 Uhr wurde in Aichach, Am Hügel 3 im Ortsteil Algertshausen, ein dort geparkter grauer VW, Multi Van angefahren. Der Unfallverursacher hinterließ hier keine Nachricht und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Multi Van wies deutliche Verkratzungen/Beschädigungen an der vorderen



linken Stoßstange, am vorderen linken Kotflügel und vorderen linken Radlauf auf. Der Sachschaden wird auf etwa 4000,- Euro geschätzt. Die 45jährige Fahrzeughalterin des grauen VW, Multi Vans erstattet daraufhin bei hiesiger Dienststelle Anzeige. Hinweise auf den Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer der Polizei Aichach, 08251/8989-0 erbeten.

Schwabmünchen –Sturz mit Elektrokraftrad





Am Samstag, 09.07.22, befuhr eine Frau um 10:45 Uhr mit ihrem Elektrokraftrad die Fuggerstraße in Schwabmünchen. Als sie in eine Parklücke eingefahren war, versuchte ein Pkw dort ebenfalls rückwärts einzufahren. Der Pkw hielt an und hupte. Die Frau, die bereits vom Kraftrad abgestiegen war, wollte dieses daraufhin auf den Gehsteig schieben. Dabei betätigte sie offenbar aus Versehen den Gaszug des Kraftrades. Dieses fuhr unvermittelt nach vorne und zog sie mit. Das Kraftrad fiel dabei auf die Frau. Sie erlitt Schürfwunden an Armen und Beinen. Das Kraftrad wurde durch den Sturz leicht beschädigt. Über den Pkw konnte die Geschädigte keinerlei Angaben machen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sichbei der Polizeiinspektion Schwabmünchen (08232/9606-0) zu melden.

Zusmarshausen-Fahrrad gestohlen





Am Freitag Abend in der Zeit zwischen 20.15 h und 23.30 h wurde



ein Mountainbike in Zusmarshausen in der Stadionstraße am dortigen



Fahrradabstellplatz der Schule entwendet.



Das mit einem Kettenschloss versperrte Damenrad der Marke Cube wurde im



Tatzeitraum von einem unbekannten Täter entwendet. Der Wert beträgt ca. 700



Euro. Hinweise auf den Täter bitte an die PI Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18 900.





Zusmarshausen-Unfall auf Supermarktparkplatz





Am Samstag gegen 10.10 Uhr parkte eine 87 Jähre ihren Pkw rückwärts aus. Hierbei übersah sie einen 61 Jährigen mit seinem Pkw, der gerade auf Parkplatzsuche war und hinter der 87 Jährigen vorbei fuhr. Der entstandene Schaden wurde auf insgesamt ca. 4.000 Euro geschätzt.





Döpshofen– Feldkreuz beschädigt





In der Zeit zwischen Freitag, 20.00 Uhr und Samstag, 06.00 Uhr wurde ein auf einem privaten Grundstück stehende Feldkreuz in Döpshofen, Klosterstraße, abgerissen. Die am Feldkreuz angebrachte Christusfigur lag abgebrochen im Garten. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.Hinweise auf den Täter bitte an die PI Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18 900.





Horgau-Auffahrunfall





Am Sonntag in der Früh um 00.25 Uhr fuhr eine 65 Jährige mit ihrem Pkw von Horgau kommend in Richtung Diedorf. An der Kreuzung nach Agawang wollte sie nach rechts abbiegen und musste an der Einmündung kurz stehen bleiben. Dies übersah ein 24 Jähriger und fuhr dem Pkw der 65 Jährigen auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Döpshofen– Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht





Am Samstag Abend gegen 19.45 Uhr fuhr ein 24 Jähriger mit seinem Rennrad von Döpshofen kommend in Richtung Weiherhof. Beim Umgreifen am Lenker verzog er sein Fahrrad und kam alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht und zog sich Schürfwunden zu. Die ärztliche Versorgung des verletzten Radfahrers konnte vor Ort erfolgen. Er musste nicht ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad entstand ein geringer Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. Der Radfahrer trug einen Helm.





Dinkelscherben/Ried– Partygast verletzt Security





Auf der Mexicoparty in Ried befolgte ein 23 jähriger Gast die Anweisungen des Securtymitarbeiters nicht. Stattdessen schlug er dem 38 Jährigen mit der Hand ins Gesicht und verletzte ihn hierbei leicht an der Wange. Außerdem wurde die Brille des Geschädigten beschädigt. Unter Mithilfe eines zweiten Securtymitarbeiters konnte der Gast zu Boden gebracht und der Polizei übergeben werden. Diese nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf und erteilte dem Gast einen Platzverweis. Die Party war für ihn somit beendet.

