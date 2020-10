Polizeibericht Region Augsburg vom 10.10.2020

Stätzling -Unfallflucht

Am Donnerstag, in der Zeit von 07.30 bis 16.00 Uhr, wurde ein in der Beilingerstr. am Fahrbahnrand geparkter Pkw an der hinteren, linken Fahrzeugecke angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am geparkten Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von ca. 3000,–Euro.

Mering -Diebstahl aus Rucksack

Am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter der Geschädigten während des Einkaufes in einem Verbrauchermarkt am Gaußring die Geldbörse mit Bargeld und diversen Papieren. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang wieder einmal darauf hin, Wertsachen direkt am Körper zu tragen und nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Mering – Unfallflucht mit Zeugen

Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, beobachteten mehrere Personen einen Pkw-Fahrer, der auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants einen geparkten Sprinter anfuhr und flüchtete. Sie machten den geschädigten Fahrzeugbesitzer im Lokal ausfindig und teilten ihm dies mit. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 250,–Euro. Über das von den Zeugen abgelesene Kennzeichen kann der Verursacher wohl im Nachgang ermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Diedorf (Dämmerungswohnungseinbruch)

Derzeit noch unbekannter Täter drang(en) am Freitag, den 09.10.2020 in der Zeit von 17.30 bis 20.15, über eine Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Zugspitzstraße in Diedorf ein. Der oder die Täter durchsuchten das ganze Haus nach Wertgegenständen. Dabei wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursacht. Entwendet wurde u.a. ein größerer Bargeldbetrag.

Hinweise, die zur Klärung der Straftat führen können, nimmt die Polizeiinspektion in Zusmarshausen unter der Telefonnr. 08291/1890-0 entgegen.

Diebstahl eines E-Bikes in Welden

Am Freitag, den 09.10.2020, wurde einem 14jährigen von einem derzeit noch unbekannten Täter in der Zeit von 20 bis 21 Uhr ein grau-weißes E-Bike der Marke Raymond entwendet. Der Junge hielt sich zur besagten Zeit auf dem Skaterplatz in Welden, Verlängerung Uzstraße, auf. Der Geschädigte hatte sein hochwertiges Fahrrad (Zeitwert ca. 2.600 Euro) mit einem Faltschloss angekettet. Trotz permanentem Blickkontakt zu dem Rad war es dem unbekannten Täter gelungen, sich des E-Bikes zu bemächtigen.

Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Nr. 08291/1890-0 entgegen.

Rain -Mit 1,5 Promille nach Hause gefahren

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Rain in der Bayerdillinger Straße

ein 28-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten

sofort deutlichen Alkoholgeruch feststellen, worauf ein Atemalkoholtest durchgeführt

wurde. Dieser ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme

erfolgte. Der Führerschein des Verkehrsteilnehmers wurde sichergestellt.

Oberndorf -Fahren trotz Fahrverbot

Am Nachmittag des 09.10.2020 wurde in Oberndorf eine Pkw-Fahrerin

einer Verkehrskontrolle unterzogen. Noch bevor die Kontrolle richtig begonnen hatte,

räumte die Fahrerin ein, derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese

befindet sich gerade bei der Polizei, da sie ein Fahrverbot von einem Monat verbüßt.

Die Dame erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot.

Mertingen -Unter Drogen am Steuer

Bereits am Donnerstagabend wurde in Mertingen in der Lotusblüte ein 34-

jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem bei ihm eindeutige

Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum festgestellt werden konnten,

wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeigte im Bereich Amphetamine ein

positives Ergebnis, weshalb eine Blutentnahme erfolgte.

