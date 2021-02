Polizeibericht Region Augsburg vom 11.02.2021

Sonderheim – Zeugenaufruf nach Hüttenbrand

Am 06.02.2021 gegen 22.45 Uhr bemerkten Zeugen, dass eine Holzhütte an der Sonderheimer Straße in Brand geraten war. Neben der Hütte war auch davor gelagertes Brennholz abgebrannt, der Sachschaden wurde mit ca. 10.000 Euro beziffert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Durch die Feuerwehren Höchstädt und Sonderheim, die mit 22 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand schließlich gelöscht werden.

Monheim – Dreister Diebstahl misslingt

Beinahe hätten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am 10.02.2021, gegen 18.45 Uhr, in der Straße Am Bahnhof 11 eine Tatbeute von etwa 40.000 EUR gemacht. Das Duo gelangte durch Aufdrücken eines Schiebetors in die Salzhalle der Stadt Monheim und machte sich sofort an einer darin gelagerten landwirtschaftlichen Zugmaschine der Firma John Deere mit Anbauteilen (Holzzange vorne, Seilwinde hinten) zu schaffen. Die beiden Personen schafften es in der Folge, den Motor des Traktors zum Laufen zu bringen sowie den hydraulischen Frontlader anzuheben. Vermutlich beim Anfahrversuch mit einem falsch eingelegten Gang rollte die Zugmaschine allerdings nach vorne und starb schließlich ab. Durch den misslungenen Start wurde das vor der Zugmaschine befindliche Schubtor einen Meter nach außen gedrückt und die Führungsschiene verschoben. Hier beläuft sich der Sachschaden etwa 500 Euro. Der Zeitwert des zurückgelassenen städtischen Nutzfahrzeugs beträgt etwa 40.000 Euro. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend unerkannt und offensichtlich ohne Beute zu Fuß. Beamte der zivilen Ermittlungsgruppe der Donauwörther PI sicherten Spuren, unter anderem Schuhabdrücke im Schnee. Aktuell läuft ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.