Polizeibericht Region Augsburg vom 11.03.2023

Diedorf-Auffahrunfall in Diedorf

Am Freitag, den 10.03.2023, gegen 09:40 Uhr, befuhr ein 32 Jahre alter Mann mit

seinem Pkw die Hauptstraße in Diedorf Richtung Augsburg. Höhe der Hausnummer

41 mußte der Mann verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkt eine hinter ihm

fahrende, 60 Jahre alte Frau zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das vorausfahrende

Fahrzeug auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. An beiden

Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Zusmarshausen- Unfall beim Einfahren in den fließenden Verkehr

Am Freitag, den 10.03.2023, gegen 10:05 Uhr, wollte ein 33 Jahre alter Mann mit

seinem Kleintransporter vom Parkplatz einer Bäckerei in Zusmarshausen,

Augsburger Str. 7, rückwärts in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er

den hinter sich im fließenden Verkehr vorbeifahrenden Pkw, der von einer 67 jährigen

Frau gelenkt wurde und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall kam es zu

keinem Personenschaden. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter

Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Diedorf- Unfall beim Rangieren auf Gaststättenparkplatz

Am Freitag, den 10.03.2023, gegen 11:45 Uhr, wollte eine 88 Jahre alte Frau mit

ihrem Pkw in eine Parklücke auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Diedorf, Hauptstr.

29, einfahren. Dabei verschätzte sie sich wohl beim Rückwärtsfahren mit dem

Abstand und fuhr gegen den hinter ihr geparkten Pkw eines 59 jährigen Mannes.

Dabei entstand lediglich am geparkten Pkw ein minimaler Schaden von ca. 50,- Euro.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.





Polizei Zusmarshausen stellt bei Verkehrskontrollen drei alkoholisierte

Fahrzeugführer fest

Zunächst wurde am 10.03.2023, um 20:47 Uhr, durch die Funkstreife der PI

Zusmarshausen in Welden, Burckhartstraße, der Pkw eines 44 Jahre alten Mannes

einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte bei dem Mann

deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest

verlief mit 0,68 Promille positiv. Der Mann wurde zur PI Zusmarshausen verbracht,

wo der ebenfalls freiwillige, gerichtsverwertbare Test mit 0,72 Promille auch positiv

verlief.

Gegen 21:20 Uhr wurde durch die Funkstreife der PI Zusmarshausen auf der

Staatsstraße 2510 von Horgau Richtung Zusmarshausen beim Weiler Herpfenried

der Pkw eines 51 Jahre alten Mannes einer allgemeinen Verkehrskontrolle

unterzogen. Auch hier konnte beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Der

freiwillig durchgeführte Alkotest ergab einen Wert von 0,50 Promille. Der

gerichtsverwertbare Test bei der PI Zusmarshausen erbrachte anschließend den

gleichen Wert.

Beide genannten Fahrer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige,

welche mit 500,- Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat

Fahrverbot geahndet ist.

Schließlich wurde um 23:28 Uhr durch die Funkstreife der PI Zusmarshausen in

Gessertshausen, Bahnhofstr. 8, der Pkw eines 39 jährigen Mannes einer allgemeinen

Verkehrskontrolle unterzogen. Da auch dieser Mann deutlichen Alkoholgeruch

aufwies, wurde ebenfalls ein freiwilliger Alkotest durchgeführt. Dieser verlief mit 1,12

Promille positiv. Der Mann wurde zur Blutentnahme auf die PI Zusmarshausen

verbracht. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun

eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Pöttmes-Echsheim –Verkehrsunfall mit einer verletzten Person





Am Freitag, den 10.03.2023 gegen etwa 06:50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung, Kreisstraße AIC 27 und der Gemeindeverbindungsstraße Weidorf Richtung Echsheim, ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Zum Unfallhergang konnte folgender Sachverhalt in



Erfahrung gebracht und aufgenommen werden.Der 45jährige, aus Neuburg a. d. Donau stammende Unfallverursacher, welcher auf der Gemeindeverbindungsstraße von Weidorf Richtung Echsheim, mit einem roten Peugeot 107 fuhr, übersah an der Kreuzung, die auf der Kreisstraße AIC 27 von Reicherstein in Richtung Kühnhausen fahrende und vorfahrtsberechtigt 21jährige aus Rain stammende Unfallgegnerin, welche mit einem weißen Opel Corsa unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß klagte die 21jährige Unfallgegnerin über Rückenschmerzen und begab sich im Anschluss selbstständig zu einem Arzt. Der Unfallverursacher bleib hierbei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden jeweils wirtschaftliche Totalschäden und mussten abgeschleppt werden. Beim Unfallverursacher wird der Sachschaden auf etwa 7000,– € und bei der Unfallgegnerin auf etwa 8000,– € geschätzt. Zudem ist noch ein Verkehrszeichen (Vorfahrt achten) beschädigt worden, wobei der Sachschaden hier auf etwa 300,– € beziffert wird. Der Gesamtsachschaden beläuft sich somit auf etwa 15300,– €.

Affing-Katzenthal – Verkehrsunfall beim Überholen aufgrund Unwetter





Am Freitag, den 10.03.2023 gegen etwa 21:45 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2035 zwischen Affing und Katzenthal ein Verkehrsunfall beim Überholen. Zum Unfallhergang ist folgender Sachverhalt eruiert werden.Sowohl der 34jährige, aus dem südlichen Landkreis Neuburg a. d. Donau stammende Unfallverursacher, als auch die 21jährige, aus dem nördlichen Landkreis Aichach–Friedberg stammende, Unfallgegnerin befuhren die Staatstraße 2035 von Affing in Richtung Katzenthal. Etwa auf halber Strecke



wollte der 34jährige, mit seinem weißen BMW X5 die 21jährige, welche mit einem roten Toyota Yaris unterwegs war, überholen. Hierbei kam der BMW–Fahrer, anscheinend aufgrund starken Seitenwindes zu weit nach links ins Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte im weiteren Verlauf mit seinem BMW gegen das linke Heck des Fahrzeuges der Unfallgegnerin.



Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. An dem BMW entstand allerdings, nach erster Einschätzung der aufnehmenden Polizisten, ein Sachschaden in Höhe von etwa 40000,– €. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Toyota Yaris wird auf etwa 2500,– € geschätzt und war noch fahrbereit.

Münster – Fahrt unter Alkoholeinfluss





Am frühen Freitagabend befuhr ein 37–Jähriger die Staatsstraße. Er fiel



durch seine äußerst unsichere Fahrweise in Form einer „Schlangenlinienfahrt“ auf.



Nach der Anhaltung durch Beamte der Polizeiinspektion Rain konnte deutlicher



Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest



ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, sowie die



Sicherstellung des Führerscheines des Mannes.

Friedberg –Verkehrsunfallflucht





Am Mittwoch, den 08.03.2023, wurde in der Zeit von 15.15 Uhr bis 18.00



Uhr der am P&R–Parkplatz Friedberg–West abgestellte Pkw VW Golf, Farbe grau,



angefahren. Es wurde dabei die rechte Fahrzeugseite (beide Türen) beschädigt. Der



entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,– Euro.



Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und ist bislang



unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der



Telefonnummer 0821/323–1710 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.