Polizeibericht Region Augsburg vom 11.06.2020

Aichach/Ecknach -Einbruch Industriegebiet Ecknach

Zu einem Einbruchsdelikt kam es am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr in der Industriestraße in Ecknach. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich an einem Firmengebäude durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt. Aus der Schublade eines Schreibtisches entnahm der Unbekannte eine Geldkassette und durchsuchte diese. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Einbruch in Fischerhäuschen bei Todtenweis

Ein Einbruchsdelikt ereignete sich von Dienstag, 09.06.2020, 18:00 Uhr, auf Mittwoch, 10.06.2020, 16:40 Uhr in einem Fischerhäuschen in Todtenweis. Die Türe des Fischerhäuschens wurde aufgebrochen. Der unbekannte Täter entwendete Angelzubehör in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Sachschaden an der Türe der Gartenhütte beläuft sich zudem auf ca. 100 Euro.