Dinkelscherben-Zwei Unfälle an einen Nachmittag an derselben Örtlichkeit

Am Freitagnachmittag, gegen 13.30h, befuhr ein 45jähriger Mann mit einem

Radbagger die Kreisstraße A6 von Dinkelscherben in Richtung Burtenbach. Da der

Baggerausleger ganz nach oben gefahren war, blieb er mit diesem bei der dortigen

Bahnunterführung an der oberen Querstange der Warnbeleuchtung hängen.

Der Sachschaden hielt sich hier aber in Grenzen, die Warnbeleuchtung wurde lediglich

verbogen.

Gegen 16.00h führten Mitarbeiter des zuständigen Kreisbauhofes dann die

erforderlichen Reparaturarbeiten durch. Deren beiden Fahrzeuge waren nach der

Unterführung in Fahrtrichtung Dinkelscherben neben der Fahrbahn geparkt, ragten

aber noch etwas in diese hinein. Ein 57jähriger fuhr mit seinem Pkw durch die

Unterführung in Richtung Dinkelscherben und hielt danach zwischen den beiden

Fahrzeugen des Kreisbauhofes an um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der

hinter ihm fahrende 52jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Pkw wurden

hierbei stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird

auf 15.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Zusmarshausen- Lkw verursacht lange Ölspur

Am Freitagnachmittag gegen 17.00h befuhr ein 38jähriger Berufskraftfahrer mit einem

Sattelzug die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Zusmarshausen hatte

er vermutlich einen Motorschaden und verlor deshalb Motoröl. Der Lkw fuhr dann an

der Ausfahrt Zusmarshausen ab und bog nach links auf die Staatsstraße 2027

Richtung Wollbach ab. An der Abzweigung nach Wollbach bog er noch nach links in

die Gollenhofer Straße ab und hielt dann an. Die nicht unerhebliche Ölspur zog sich

von der A8 bis zum Abstellort des Lkw.

Die betroffene Fahrbahn auf der A8 sowie die Ausfahrt Zusmarshausen musste vom

zuständigen Autobahnbetreiber gereinigt werden. Die Ausfahrt war deshalb für ca. 2

½ Stunden gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Zusmarshausen erledigte dies auf der Staatsstraße 2027 bis

zur Gollenhoferstraße. Sie war mit ca. 25 Kräften im Einsatz und übernahm zusätzlich

noch erforderliche Verkehrs- und Absperrmaßnahmen.

Der Lkw wurde von einem Abschleppdienst in das Gewerbegebiet Wollbach

geschleppt.

Königsbrunn -Radfahrer beschädigte mutwillig Pkw

Am 11.03.2022 gegen 19.00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer

die Füssener Straße, als ihm ein Fahrradfahrer ohne Licht entgegen kam. Der PkwFahrer konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern und

sprach den Radfahrer im Anschluss durch seine geöffnete Seitenscheibe auf dessen

Verhalten an. Dieser stieg daraufhin von seinem Rad, ging zur Fahrertüre des Pkw und

schlug mit der Faust gegen den Seitenspiegel, dass dieser abbrach. Er entfernte sich

dann mit seinem Rad in Richtung Norden und bog kurz darauf in eine Seitenstraße ein.

Laut Angaben des Pkw-Fahrers handelte es sich um einen männlichen Jugendlichen,

der mit einer dunklen Winterjacke bekleidet und auf einem dunklen Mountainbike

unterwegs war.

Hinweise nimmt die PI Bobingen unter 08234/96060 entgegen.

Bobingen -Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße

An der Einmündung der Oberottmarshauser Straße in die südliche

Umgehungsstraße von Bobingen ereignete sich am 11.03.2022 gegen 19.15 Uhr ein

Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Wehringer wollte von der Oberottmarshauser Straße

nach rechts auf die Umgehungsstraße einbiegen und übersah hierbei einen von links

kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Im Einmündungsbereich kam es zum

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Verletzt wurde niemand, an den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa

10.000 Euro.

Friedberg -Unfallflucht

Am 11.03.2022, zwischen 10:00 und 13:30 Uhr parkte ein Pkw Renault

auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Ludwigstraße. In der genannten Zeit wurde

der linke Außenspiegel des Renault vermutlich durch ein ausparkendes Fahrzeug

beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300€.

Hinweise an die Polizei Friedberg

Friedberg OT Rederzhausen – Motorrad flüchtet vor Kontrolle

Am 11.03.2022 gegen 18:20 Uhr stellte eine Streife

der Polizei Friedberg ein Motorrad ohne amtl. Kennzeichen in der Altdorfstr. In

Friedberg/Rederzhausen fest. Aufgrund des fehlenden Kennzeichens sollte der Fahrer

einer Kontrolle unterzogen werden, dieser gab jedoch Gas und flüchtete vor der

Polizei. Durch sofortige Ermittlungen konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden. Der

17-jährige wurde samt seines Motorrads zu Hause angetroffen. Neben der fehlenden

Zulassung ist der Fahrer auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss sich nun

wegen diverser Straftatbestände verantworten.

Schwabmünchen -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, den 11.03.2022, gegen 07:30 Uhr, stellte der

Geschädigte seinen weißen Tesla an einer der Ladesäulen in der Rudolf-Diesel-Straße

in Schwabmünchen ab. Als er gegen 12:30 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkehrte,

stellte er eine leichte Delle und einen Kratzer an seiner Fahrertüre fest.

Die Polizei Schwabmünchen bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zum

unbekannten Täter. (Tel: 08232 9606 – 0)

Schwabmünchen – Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am 11.03.2022, gegen 20:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich

Römerstraße/Lechfelder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws. Der

von der Römerstraße in südliche Richtung fahrende Pkw-Fahrer missachtete die

Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrzeugführers und fuhr ohne zu Halten in den

Kreuzungsbereich. Der Vorfahrtsberechtigte wurde leicht verletzt ins Krankenhaus

verbracht. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Im Rahmen

der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,02 mg/l Atemalkoholkonzentration. Der

Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden bei Kühbach

Am Donnerstag den 10.03.2022 gegen 16:20 Uhr kam ein Sattelzug auf Grund eines technischen Defekts (vermutlich blockierte die rechte Bremse), auf der Kreisstraße AIC 5 von Unterbernbach nach Walchshofen von der Fahrbahn ab, kippte auf die rechte Seite und blieb im Graben liegen. Die von der Freiwilligen Feuerwehr Unterbernbach abgesicherte Bergung des Sattelzuges dauerte von 19 bis 2 Uhr an. Der Sattelzug hatte insgesamt 22 Tonnen Holz geladen. Das Holz musst umgeladen werden. Der Alleinbeteiligte Fahrer blieb unverletzt. Am Lkw entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Zusätzlich entstand Flurschaden von etwa 500 Euro

Fahrt unter Drogeneinwirkung in Aichach

Am Freitag den 11.03.2022 gegen 22:45 Uhr wurde ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw in der Bahnhofstraße in Aichach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Polizeibeamten fielen drogentypische Auffälligkeiten auf. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.

Fahrt unter Alkoholeinfluss in Motzenhofen



Am Samstag den 12.03.2022 gegen 01:10 Uhr wurde der 24-jährige Fahrer eines Pkw in der Walchshofener Straße im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test am Alkomaten wurde durchgeführt. Dieser ergab mehr wie 0,5 Promille. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Meitingen -Diebstahl in Selbstbedienungsstand

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagabend kam es in

Meitingen zu einem Diebstahl aus einem Verkaufsstand mit Selbstbedienung.

In dem Stand in der Hauptstraße werden Eier zum Verkauf angeboten. Die

Kunden werfen das Geld in eine Geldkassette, die in dem Stand angekettet ist.

Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Kasse auf und entwendete ca. 35,-

EUR Bargeld.

Gablingen -Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Gablingen das

Vereinsheim auf dem Gelände des Hundevereins „Kalte Schnauzen e.V.“

angegangen.

Der Täter drückte ein Fenster auf und gelangte mit Hilfe eines Stuhls ins Innere

des Vereinsheims. Dort wurden die Schränke geöffnet und durchwühlt.

Es wurde eine kleine Kasse mit Kleingeld in Höhe von ca. 40,- EUR entwendet

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.