Polizeibericht Region Augsburg vom 12.06.2021

Rain – Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw

einen Feldweg zwischen Oberpeiching und Münster. Aufgrund übermäßigen

Alkoholkonsums sowie mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit kam der junge Mann

mit seinem Fahrzeug auf Höhe eines Kieswerks vom Weg ab und prallte gegen einen

Baum. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp unter einem Promille,

was eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines zur Folge

hatte. Im Pkw befand sich noch ein Beifahrer, der leicht verletzt wurde. Der

Unfallverursacher blieb unverletzt. Weiter entstand Sachschaden in Höhe von

mehreren tausend Euro.

Marxheim -Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Am Freitagnachmittag wollte ein Pkw-Fahrer nach links in Richtung

Sportheim abbiegen und übersah hierbei einen Motorradfahrer, welcher gerade dabei

war den Pkw zu überholen. Es kam letztlich zum seitlichen Zusammenstoß, sodass

der Motorradfahrer stürzte. Laut Angaben des Motorradfahrers sowie eines weiteren

Zeugen hatte der Pkw-Fahrer seine Fahrtrichtungsanzeiger nicht betätigt. Verletzt

wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren

tausend Euro.

Mertingen -Erneute Graffiti-Schmiererei

An der Unterführung der Bäumenheimer Straße wurden in der Nacht von

10.06.2021 auf 11.06.2021 durch einen bislang unbekannten Täter zwei Graffitis mit

roter und grüner Farbe angebracht.

Gersthofen – Vorsätzlicher Tankbetrug

Bereits am Donnerstag, den 10.06.2021 gegen 16.40 Uhr, schraubte der Lenker eines silberfarbenen BMW der 3er Serie im Vorfeld seine Kennzeichen ab und betankte anschließend sein Fahrzeug für 70 Euro an der Tankstelle in der Henleinstraße. Ohne zu bezahlen, verließ er das Tankstellengelände und flüchtete unerkannt. Fahrer der Limousine war ein etwa 30jähriger schlanker, ca. 1,80 m großer Mann. Der Pkw war an der Beifahrerseite offenbar rostig.

Die Polizei Gersthofen bittet zu obigem Fall um Hinweise unter Tel: 0821/323 1810.

Neusäß -Schaden durch Steine an geparktem Pkw

Am Donnerstag, den 10.06.2021 gegen 19.00 Uhr spielten mehrere Kinder auf dem Spielplatz in der Beethovenstraße. Dabei warf offenbar ein Kind mit Steinen um sich und traf dabei auch einen geparkten Pkw. An diesem entstanden leichte Lackabplatzungen sowie eine Delle auf der Motorhaube. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, die Kinder sollen in der Nähe wohnen.

Wer sachdienliche Hinweise auf die ca. 10 Jahre alten Kinder geben kann, melde sich bitte unter Tel: 0821/323 1810.

Friedberg – Verkehrsunfall

Am Freitag, den 11.06.2021, gegen 19:40 Uhr, stürzte ein Motorradfahrer, da er an der Lichtzeichenanlage zum La-Crosse-Ring, sein Kraftrad abbremsen musste. Die Fahrbahndecke war mit Splitt bedeckt, weshalb der 35-jährige die Kontrolle seines Fahrzeuges verlor. Der Unfallgegner stand an der Haltelinie, um nach rechts in die Augsburger Straße abzubiegen. Durch den Sturz prallte der 35-jährige gegen die linke Fahrzeugseite des Pkws. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Friedberg -Sachbeschädigung an Kfz

Am Donnerstag, den 10.06.2021, zwischen 17:45 Uhr und 18:05 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter einem 67-jährigen Fahrzeughalter seine zwei Reifen seines Toyotas, zerstochen. Der Fahrzeughalter bemerkte dies erst zu Hause. Aufgrund der Restfahrtstrecke und des Luftverlustes ist als Tatort der Aldi Markt in der Marquardtstraße 2 in Friedberg, vermutet. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei Friedberg bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters. Hinweise können direkt bei der PI Friedberg, sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle aufgegeben werden.

Kissing – Ladendiebstahl mit Hausfriedensbruch

Am Freitag, den 11.06.2021, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich beim V-Markt in Kissing ein Ladendiebstahl. Ein 49-jähriger betrat den Verbrauchermarkt, ohne jegliche Infektionsschutzbedingten MNS zu tragen. Als der 49-jährige durch den Sicherheitsdienst diesbezüglich ermahnt wurde, reagierte er darauf zunächst nicht. Der wohl hungrige 49-jährige Täter, öffnete daraufhin nicht bezahlte Lebensmittel und fing an, diese zu konsumieren. Anschließend steckte er die Ware in seine Taschen. Nachdem dies noch nicht ausreichen war, lief der 49-jährige an einem unbeteiligten Zeugen vorbei und spuckte diesem in den Einkaufswagen. Das Einschreiten der Polizei war von Nöten, der 49-jährige erhielt einen Platzverweis. Die Polizei Friedberg ermittelt nun wegen mehreren strafrechtlichen Verstößen gegen den 49-jährigen.

Friedberg – Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 10.06.2021, gegen 12:30 Uhr, fuhr der 85-jährige Geschädigte, mit seinem silbernen VW Golf, die Ortsverbindungsstraße von Hügelshart in Richtung Ottmaring. Im mittleren Teil der Streckte, kam dem Geschädigten ein unbekanntes dunkles Fahrzeug entgegen. Der unbekannte Fahrer mit seinem unbekannten dunklen Fahrzeug, kam aus bislang nicht geklärter Sicht auf die Gegenfahrbahn, sodass sich die beiden Fahrzeug an den jeweiligen Außenspiegel trafen. Der 85-jährige Geschädigte hat dadurch einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Geschädigte hielt an der Unfallstelle an, der unbekannte Verursacher fuhr ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit davon. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die sachdienliche Hinweise des Unfallverursachers angeben können

Zusmarshausen-Benzinbettler betrügt Helfer

Immer wieder wird die Polizei über Benzinbettler informiert, die am Straßenrand stehen, eine Notsituation vortäuschen und dadurch versuchen Fahrzeuge anzuhalten. Diesen ist bereits am 24.05.2021 ein 50-jähriger Mann aus Dinkelscherben zum Opfer gefallen. Der aus Rumänien stammende Bettler gab vor mit den mitgeführten 1000 Leu (rumänische Währung) in Deutschland nicht an einer Tankstelle bezahlen zu können. Daraufhin gab ihm der 50-jährige 200,- €, was nach Auskunft eines Währungsrechners auch der entsprechende Gegenwert gewesen wäre. Allerdings handelte es sich bei den übergebenen 1000 Leu um eine so alte Währung, dass diese laut Bankauskunft nicht mehr umgetauscht werden kann. Sehr wahrscheinlich war dies dem Rumänen auch bekannt. Daher wird derzeit von einem vorsätzlichen Betrug zum Nachteil des 50-jährigen ausgegangen.

Unterschöneberg- Kennzeichen von PKW gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag die beiden Kennzeichen eines Mazda, der in der Violauer Straße in Unterschöneberg abgestellt war. Zeugen die Hinweise auf den/die Täter geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen.

