Polizeibericht Region Augsburg vom 12.07.2020

Gersthofen – Unfallflucht – geparkter Pkw angefahren

Am Samstagabend wurde in der Ludwig-Hermann-Str. in Gersthofen auf Höhe der Hausnummer 46 ein Pkw am rechten Fahrbahnrand geparkt. Zwei Anwohner hörten gegen 22.00 h einen lauten Knall und sahen nach draußen. Dabei bemerkten sie, dass an dem geparkten Pkw der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Verursacher war aber bereits nicht mehr vor Ort. Er muss einfach weitergefahren sein.An dem geparkten Pkw, einem schwarzen Audi A3, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR. Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Zusmarshausen

Am Samstag, 11.07.20 in der Zeit zwischen 11.30 Uhr -12.15 Uhr wurde der PKW eines 35-jährigen, ein schwarzen BMW der 5er Reihe auf dem Parkplatz zwischen Wollbach und Wörleschwang an der Staatsstraße 2027 am Heck von unbekannt, vermutlich beim Ausparken beschädigt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Zusmarshausen unter 08291-18900 in Verbindung zu setzen.

Genderkingen -Pkw-Fahrer mit Schlägen gedroht

Am Nachmittag des 11.07.2020 befuhr ein Pkw-Fahrer die Lechstraße in westlche Richtung. Er schloss letztendlich auf zwei nebeneinander fahrende Fahrradfahrer auf, wobei der linke von beiden in der Mitte der Fahrbahn fuhr. Nachdem der Pkw-Fahrer deshalb nicht vorbeifahren konnte, hupte er die Fahrradfahrer einmal an. Beide Radler blieben daraufhin stehen, worauf einer von beiden den Pkw-Fahrer zum zügigen Weiterfahren aufforderte, da er ansonsten “eines auf die Fresse“ bekommen würde.Der Fahrradfahrer war mit einem grauen E-Bike unterwegs, war ca. 30 Jahre alt, schlank und hatte einen schwarzen Pferdeschwanz.

Hinweise nimmt die Polizei Rain unter der 09090/7007-0 entgegen.

Affing-Frechholzhausen-Verkehrskontrolle ertappt Alkoholsünder

Am Samstag, den 11.07.2020 gegen 22:35 Uhr wurde ein silberner Mercedes C-Klasse einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die kontrollierenden Polizeibeamten konnten bei dem 36-jährigen, aus Rumänien stammenden Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,37 mg/l. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest auf der Polizeidienststelle ergab dann einen Wert von 0,35 mg/l, was in etwa 0,7 Promille entspricht.

Den im Bereich Aichach wohnenden Pkw-Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz, was ein Bußgeld von mindestens 500,- € und ein 1-monatiges Fahrverbot zur Folge hat.

Schwabmünchen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag wurde, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, ein geparkter grüner Pkw auf einem Verbrauchermarkt-Parkplatz in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Sachschaden beträgt ca. 800,- Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen, Tel. 08232/9606-0

Friedberg – Verkehrsunfallflucht

Am 11.07.2020, 17:15 Uhr wurde ein auf dem REWE-Parkplatz in der

Augsburger Str. 12 in Friedberg abgestellter PKW der Marke Ford von einem bislang

unbekannten Fahrzeug angefahren. Am geparkten Ford entstand ein Schaden in Höhe

von ca. 2000€.

Mering – Körperverletzung

Am 11.07.2020, gegen 22:00 Uhr kam es in Mering-St. Afra, im Bereich

Gaußring zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Gruppe von vier zum Teil

nicht unerheblich alkoholisierten 16 bis 19 Jahre alten Männern geriet mit einer

anderen Gruppe aufgrund herum geworfener Flaschen und Dosen in Streit. In der

Folge wurden vier Männer der zweiten Gruppe im Alter von 19 bis 51 Jahren leicht

verletzt. Für einen der Angreifer, einen 16 Jährigen, hat dies nun nicht nur eine Anzeige

wegen Gefährlicher Körperverletzung zur Folge, ihn erwartet zudem noch eine

Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, da er nach der Auseinandersetzung trotz

seiner erheblichen Alkoholisierung mit einem Fahrrad flüchtete. Er konnte jedoch im

Rahmen der Fahndung auf dem Fahrer festgestellt werden und wurde zur

Durchführung einer Blutentnahme mit zur Polizeidienststelle genommen.

Mering -Ladendiebstahl

Am 11.07.2020, 21:45 Uhr betrat ein stark alkoholisierter 37-jähriger Mann

eine Tankstelle in der Ohmstraße. Dort öffnete er sich eine Dose eines alkoholischen

Mischgetränks und begann diese im Laden zu verzehren. Als mehrere weitere

Personen die Tankstelle betraten, nahm der Mann noch eine Bierflasche aus dem

Kühlschrank und verließ die Tankstelle ohne die Getränke zu bezahlen. Der flüchtende

wurde vor Ort durch zwei Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ihn

erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Ein Atemalkoholtest ergab, vor

dem Verzehr der Bierflasche, einen Wert von 2,8 Promille.

