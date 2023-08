Polizeibericht Region Augsburg vom 12.08.2023

Friedberg -Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 11.35 Uhr kam es im Winterbruckenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe der Hausnummer 29 kam ein grauer BMW auf die Gegenfahrspur und beschädigte den Außenspiegel eines dort fahrenden Pkw Audi A4. Der graue BMW fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden, in Höhe von ca. 850, — Euro, zu kümmern. Der Außenspiegel am BMW wurde ebenfalls beschädigt und verblieb an der Unfallstelle.

Hinter dem geschädigten Audi fuhr ein weißes Fahrzeug, welches zunächst anhielt.

Der Fahrer dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich bei der Polizei Friedberg zu melden.

Wer Hinweise auf den beschädigten BMW geben kann, sowie weitere Zeugen werden

ebenfalls gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Mering -Diebstahl aus Fahrradanhänger

Bereits am vergangenen Samstag, den 05.08.23 im Zeitraum zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr wurden zwei Stofftaschen aus einem Fahrradanhänger im Bereich des Biergartens „Badanger“ entwendet. Die beiden Geschädigten fanden ihre zuvor entwendeten Stofftaschen in einem Gebüsch in der Nähe des Abstellortes. Die in den Taschen verstauten Geldbörsen wurden entwendet. Wer hat verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht und kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Dasing – Unfallbeteiligte werden sich nicht einig

Am Freitag gegen 14.00 Uhr kam es im Bereich Taiting zwischen einem Kleintransporter-Fahrer und einer Pkw-Fahrerin an einer Engstelle zu einem Schlüsselerlebnis. Die Pkw-Fahrerin missachtet wohl den Vorrang des Kleintransporters, welcher eine Vollbremsung einleiten musste. Aufgrund dieser beschädigte die, nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung, den Kleintransporter. Die beiden Lenker unterhielten sich wohl kurz und die Pkw-Fahrerin entfernte sich anschließend. Ein Personalienaustausch erfolgte wohl nicht. Der Kleintransporter-Fahrer wendete sich anschließend an die Polizei Friedberg,welche sich zunächst um seine ungesicherte Ladung kümmerte. Die beteiligte Pkw-Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei Friedberg zu melden

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.