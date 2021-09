Polizeibericht Region Augsburg vom 12.09.2021

Bobingen –Bandendiebstahl

Im Zeitraum von Mitte August bis Donnerstag (09.09.2021) war in einem

Verbrauchermarkt in Bobingen eine dreiköpfige Diebesbande unterwegs, die sich auf

den Diebstahl von Alkoholika spezialisiert hatte. Aufgrund des Schwundes teurer Destillen war das Personal des Verbrauchermarktes sensibilisiert und erkannte die Diebesbande am Donnerstag, da diese offenbar wieder Vorbereitungshandlungen für Diebstähle durchführte. Dank des schnellen und beherzten Handelns des Personals vor Ort konnte die dreiköpfige Diebesbande gestellt und der PI Bobingen übergeben werden.

Im Zuge der Ermittlungen wurde der vom Tätertrio benutzte Pkw ausfindig gemacht, in welchem sich bereits eine Vielzahl hochwertiger Spirituosen im Wert von 1.000 Euro befand.

Stadtbergen – Versuchter Diebstahl aus Pkw

Am 12.09.2021, gegen 01:50 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei männliche Personen im Elmer-Fryar-Ring (Bereich der einstelligen Hausnummern) an einem blauen Pkw, Skoda Fabia, zu schaffen machten. Den Männern, die auch Taschenlampen dabei hatten, gelang es das Fahrzeug zu öffnen und zu durchsuchen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich die Männer jedoch bereits entfernt. Die sofort eingeleitet Fahndung der Polizei bleib erfolglos. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Es entstand auch kein Sachschaden.

Die beiden Männer waren 175 bis 180 cm groß, einer trug eine dunkle Kapuzenjacke, der andere eine Camouflage Kapuzenjacke.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Diedorf – Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss

Am Freitag (10.09.2021), gegen 15.15 Uhr, befuhren sechs Fahrzeuge in kurzem Abstand die Hauptstraße in Diedorf aus Richtung Augsburg kommend ortseinwärts. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer fuhr kurz vor der Lettenbachstraße auf die Rechtsabbiegespur, brach den Abbiegevorgang jedoch ab und fuhr zurück auf die Hauptstraße. Der zunächst hinter ihm fahrende Rollerfahrer musste deshalb abbremsen und stürzte.

Als der Unfallverursacher nicht anhielt, folgte ihm einer der anderen Pkw-Fahrer und stellte diesen auf dem Netto-Parkplatz in Diedorf. Auf den seinerseits verursachten Verkehrsunfall hingewiesen, forderte der 50-Jährige den Zeugen auf, die Polizei zu verständigen, und setzte seine Flucht in Richtung Westen fort Infolge der eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallverursacher durch eine Streife der PI Schwabmünchen in Langenneufnach gestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen ergab einen Wert von 3,04 Promille.

Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Am verunfallten Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird u. a. wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Bei dem geschilderten Abbiegevorgang nach rechts soll der 50-Jährige einen bislang unbekannten Traktorfahrer und einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer zu einer Notbremsung gezwungen haben.

Die PI Zusmarshausen bittet diese beiden Fahrzeugführer, sich unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden.

Mering – Rollerfahrer schwer verletzt

Am Samstag, 11.09.2021, 08:10 Uhr, kam ein Rollerfahrer auf der B 2 im Bereich der Einmündung der Staatsstraße 2380 auf regennasser Fahrbahn vermutlich aufgrund eines Fahr- oder Bremsfehlers alleinbeteiligt zu Sturz. Dabei prallte er mit dem Oberkörper gegen den Ampelmasten auf der dortigen Verkehrsinsel und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UK Augsburg eingeliefert. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

