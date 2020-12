Polizeibericht Region Augsburg vom 12.12.2020

Dinkelscherben-Spendensammler verschwindet mit Geld

Am Freitag gegen 10.45 Uhr wurde ein 76 Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes um eine Spende für Hörgeschädigte angesprochen. Der Geschädigte wollte 10 Euro spenden, hatte jedoch nur einen 50 Euro Schein. Der Spendensammler bot dem Geschädigten an, den 50 Euro Schein wechseln zu lassen. Dies machte er jedoch nicht sondern verschwand mit dem gesamten Geld. Da das Kennzeichen bekannt ist, mit dem der Unbekannte unterwegs war, sind Ermittlungsansätze auf den Täter vorhanden.

Diedorf- Verstöße gegen die Maskenpflicht

Am Freitag gegen 12.15 Uhr wurden Kontrollen am Bahnhof Diedorf durchgeführt. Dort konnten eine 36 jährige Frau und ein 56 jähriger Mann angetroffen werden, die keine Mund- Nasenbedeckungen trugen. Beide Personen erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Diedorf- Reifen an Pkw zerstochen

In der Zeit zwischen 07.12.2020, 17 Uhr und 08.12.2020, 07 Uhr wurden in Diedorf in der Schmutterstraße auf Höhe Hausnummer 6 zwei Reifen eines geparkten Pkw, Fiat Fiorino zerstochen. Der Schaden wurde auf 200 Euro geschätzt. Zeugen für diesen Vorfall werden gebeten, sich bei der PI Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18 900 zu melden.

Altenmünster/Hennhofen-Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitag gegen 06.20 Uhr befuhr ein 59 Jähriger mit seinem Lkw die Staatsstraße 2027 von Altenmünster kommend in Richtung Hennhofen. Ihm kam ein 32 Jähriger mit seinem Lkw entgegen. Aus nicht erklärlichen Gründen kam dieser mit seinem Lkw über die Fahrbahnmitte. Obwohl der 59 Jährige noch nach rechts auf die Bankette auswich, kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der Verursacher fuhr zunächst weiter und meldete sich kurz darauf telefonisch bei der Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.400 Euro.

Zusmarshausen- Im Vorbeifahren Außenspiegel gestreift

Am Freitag gegen 11 Uhr befuhr eine 30 Jährige mit ihrem Pkw die Augsburger Straße in Zusmarshausen Richtung Rothsee. Auf Höhe der Hausnummer 20 streifte sie im Vorbeifahren mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Gessertshausen- Fehler beim Überholen

Am Freitag gegen 14 Uhr befuhren eine 59 Jährige und ein 41 Jähriger die B 300 von Gessertshausen kommend in Richtung Ustersbach. Kurz nach der Kreuzung Wollishausen überholte der 41 Jährige die 59 Jährige. Beim wieder Einscheren kam es zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da der Überholer zu früh einscherte. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt.

Welden- Lieferfahrzeug macht sich selbständig

Am Freitag gegen 12.45 Uhr belieferte ein 29 Jähriger das Altersheim in Welden in der Burckhartstraße. Er stellte seinen fast neuen Lieferwagen an einer leicht abschüssigen Stelle ab. Dieser machte sich aufgrund fehlender Sicherung selbständig und rollte Berg ab. Hierbei wurden zwei frisch gepflanzte Bäume und ein Hinweisschild überrollt bevor der Lieferwagen wieder zum Stehen kam. Der Gesamtschaden wurde auf 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zusmarshausen- Radfahrer stürzt

Am Freitag gegen 13.25 Uhr befuhr ein 26 Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg zwischen dem Kreisverkehr an der Autobahn und dem Kreisverkehr bei der Fa. Sortimo. Hierbei kam der Radler zu Fall. Bei der Unfallaufnahme war der Grund des Sturzes schnell ermittelt. Der Radler war alkoholisiert. Der Alkomat zeigte einen Wert von knapp 2 Promille. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Gessertshausen-Von Hund abgelenkt

Am Freitag gegen 15.15 Uhr befuhr eine 69 Jährige mit ihrem BMW die B 300 in Gessertshausen in Fahrtrichtung Augsburg. Da der Hund im Fahrzeug aufgrund seiner ersten Autofahrt nervös war drehte sie sich zu ihrem Hund und kam daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw einer 35 Jährigen. Vor Schreck drückte die 69 Jährige noch aufs Gas und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie gegen einen Vorwegweiser, der komplett umgefahren wurde. Die 35 Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro.

Diedorf-Alkoholisierte Pkw-Fahrer

Am Freitag um 23.40 Uhr wurde ein 30 jähriger Pkw Fahrer in Diedorf in der Hauptstraße kontrolliert. Hierbei wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab hier einen Wert von ca. einem Promille. Der Fahrer erhält deswegen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Da er noch ohne triftigen Grund unterwegs war, und somit gegen die nächtliche Ausgangssperre verstieß, erwartet ihn eine weitere Anzeige.

Das Gleiche spielte sich bei einem 22 jährigen Pkw-Fahrer ab. Dieser wurde am Samstag in der Früh gegen 01.45 Uhr ebenfalls in Diedorf in der Hauptstraße kontrolliert und hatte mit ca. 0,9 Promille zu viel Alkohol getrunken. Auch er war ohne triftigen Grund in der Nacht unterwegs.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.