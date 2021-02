Polizeibericht Region Augsburg vom 13.02.2021

Meitingen -Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Meitingen im Bereich von Adolf-Kolping-Ring und Triebweg mehrere Pkw durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt.

Bislang haben sich fünf geschädigte Fahrzeughalter bei der Polizei gemeldet. Bei allen Fahrzeugen wurde die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden im 4stelligen Bereich.

Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Tel.-Nr. 08221/323-1810 zu melden.

Langweid/B 2 -Eisplatte beschädigt Pkw

Am Freitag, gegen 11.30 h, fuhr ein Pkw-Fahrer auf der B 2 auf Höhe der Gemeinde Langweid hinter einem Lkw. Dabei löste sich von dem Lkw eine größere Eisplatte und traf die Windschutzscheibe des Pkw, wodurch diese beschädigt wurde.

Die Insassen versuchten, den Fahrer des Lkw auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Dieser ignorierte die Zeichen aber und fuhr einfach weiter.

Der Fahrer konnte aber anhand des Kennzeichens über die Halterfirma ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Die Höhe des Sachschadens wird auf 300,- bis 500,- EUR geschätzt.

Wehringen -Mülltonnenbrand

Am 12.02.2021 bemerkten Anwohner um 19.45 Uhr eine brennende

Mülltonne im Innenhof einer Wohnanlage. Ein Zeuge setzte sofort einen Notruf ab. Die

Freiwillige Feuerwehr Wehringen konnte den Brand zügig löschen, ohne dass dieser

weiteren Schaden anrichtete. Offenbar wurden glühende Gegenstände in die

Mülltonne geworfen, die zur Entzündung des restlichen Tonneninhaltes führten. Der

Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Friedberg – Unfallflucht

Am 12.02.2021, 16:50 Uhr wurde ein von der Zeppelinstraße in

Friedberger auf die B300 abbiegender, grauer, Opel Astra von einem weißen Pkw,

gestreift. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 €. Der weiße Pkw fuhr weiter

ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Zeugen Hinweise an die Polizei Friedberg

