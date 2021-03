Polizeibericht Region Augsburg vom 13.03.2021

Adelzhausen – Mit veralteten Kennzeichen unterwegs

Am 12.03.2021 gegen 12.00 Uhr mittags fiel der Streife in der Sonnenstraße in Adelzhausen ein Kleinkraftrad mit zwei Personen besetzt auf. Bei der Anhaltung konnte der 35-jährige Fahrer lediglich das Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2019 in der Farbe grün vorweisen, da er nicht im Besitz des aktuell gültigen Versicherungskennzeichens ist, welches 2021 in hellblau ausgestaltet ist. Der Fahrer wollte nur seinen Sohn abholen und habe deswegen kurzerhand die noch vorhandenen alten Kennzeichen angebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Langweid am Lech – Tabletdieb gefasst

Bereits Anfang Februar kam es zu einem Diebstahl eines Tablets aus einem Firmenlager in Langweid Foret. Das entwendete Gerät im Wert von ca. 400,- EUR wurde anschließend durch den bis dahin unbekannten Täter in einer Kleinanzeige zum Kauf angeboten. Der Firmenchef wurde auf das Inserat aufmerksam und arrangierte daraufhin den Kauf des Tablets. Bei der dann folgenden Übergabe der Ware stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verkäufer / Dieb um einen Firmenangestellten handelte. Dieser muss sich nun einer Anzeige wegen Diebstahls stellen und darf sich zudem eine neue Arbeitsstelle suchen.

