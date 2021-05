Polizeibericht Region Augsburg vom 13.05.2021

Zusmarshausen-Pkw landet im Schaufenster

Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr parkte eine 64 Jährige ihren Kleintransporter auf einem Parkplatz eines Getränkemarktes in Zusmarshausen, Römerstraße. Bei noch laufendem Motor rutschte die Fahrerin von der Kupplung und der Transporte fuhr nach vorne direkt in die Schaufensterscheibe. Hierbei wurde die Scheibe nach innen gedrückt und zersprang. Auch das darunter befindliche Mauerwerk wurde um gedrückt und fiel in den Laden. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand hinter der Scheibe befand wurden zum Glück keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Diedorf- Trotz Rückfahrkamera Poller übersehen

Am Mittwoch gegen 13.50 Uhr fuhr ein 23 Jähriger mit seinem Kleintransporter in Diedorf in der Bernarticer Straße rückwärts, um zu wenden. Hierbei übersah er trotz Rückfahrkamera einen Poller der einen Gehweg abgrenzte. Am Poller wurde lediglich die rote Farbe etwas abgerieben. Das Trittbrett des Kleintransporters wurde leicht eingedrückt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Welden- Räuberischer Diebstahl

Am Mittwoch gegen 17.10 Uhr passierte ein 54 Jähriger mit seinem Einkaufswagen den Kassenbereich eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Im Einkaufswagen lagen lediglich eine ca. 80 cm lange Holzlatte und der Rucksack des Kunden. Sichtbare Einkäufe waren nicht im Wagen.

Als die Kassiererin den Kunden aufforderte den Inhalt seines Rucksackes vorzuzeigen ignorierte er dies und lief einfach weiter. Nachdem die Kassiererin dem Kunden folgte und wieder aufforderte den Inhalt des Rucksackes vorzuzeigen, wurde ein anderer Kunde auf den Vorfall aufmerksam und folgte dem vermeintlichen Dieb auf den Parkplatz.

Dort forderte der pensionierte Polizeibeamte den Dieb auf, stehen zu bleiben. Nachdem er dies nicht machte, griff der pensionierte Beamte dem Kunden an die Schulter, um ihn zum Anhalten zu bringen. Hieraus entstand ein mehrminütiges Gerangel wobei beide zu Boden gingen. Nach einiger Zeit konnte der Kunde beruhigt und in den Laden zurück gebracht werden. Im Büro wurde dann festgestellt, dass im Rucksack unbezahlte Waren im Wert von knapp 10 Euro waren. Außerdem führte der Dieb griffbereit in seiner Hosentasche ein Cutter Messer mit.

Diedorf- Trickdiebstahl an Erdbeerstand

Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr hielt ein junges Pärchen mit ihrem Pkw an einem Erdbeerstand in Diedorf, Hauptstraße auf Höhe Hausnummer 42, an einer ehemaligen Bushaltestellt.

Am dortigen Erdbeerstand kaufte die Dame 4 Schälchen Erdbeeren und wollte mit einem 200 Euro Schein bezahlen. Da in der Kasse nicht ausreichend Wechselgeld war, holte der Verkäufer seine Wechselgeldtasche, um der Kundin das Wechselgeld aus dieser Tasche auszubezahlen.

In diesem Moment orderte die Kundin eine ganze Kiste mit 10 Schalen Erdbeeren. Der Verkäufer drehte sich um und nahm eine Kiste mit den Erdbeeren und übergab sie dem Begleiter der Kundin, welcher sich seitlich am Erdbeerstand auf hielt. Als der Verkäufer abgelenkt war nahm die Kundin die Wechselgeldtasche an sich.

Gleich darauf fuhr das Pärchen mit dem Pkw davon. Ein Kennzeichen oder nähere Einzelheiten zum Pkw konnte der Verkäufer nicht benennen.

Das Pärchen wurde als orientalisch im Alter von ca. 20 – 25 Jahren beschrieben.

Sie erbeuteten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Falls jemand den Trickdiebstahl beobachte hat und nähere Hinweise zu den Tätern oder deren benutztes Fahrzeug geben können, werden sie gebeten sich bei der PI Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18900 zu melden.

Adelsried- Fahranfänger betrunken unterwegs

Am Donnerstag in der Früh gegen 02.30 Uhr wurde ein 19 jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw in der Augsburger Straße in Adelsried einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den Beamten gleich eine leere Bierflasche in der Mittelkonsole des Pkw auf. Auf die Bierflasche und einem möglichen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt angesprochen, gab der 19 Jährige an, genug getrunken zu haben.

Dies bestätigte sich anschließend bei einem Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 1,68 Promille.

Beim 19 Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

