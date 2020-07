Polizeibericht Region Augsburg vom 13.07.2020

Bobingen – Diebstahl eins Pedelec

Am Sonntag, den 12.07.2020 in der Zeit zw. 19.30 und 23.40 Uhr wurde

am Bahnhof in Bobingen ein schwarz/orange farbenes Pedelec entwendet. Das

Fahrrad war nur um das Vorderrad mittels eines Kettenschlosses gesichert. Der Täter

montierte den Rahmen vom Vorderrad ab und entwendete das Pedelec.

Die Polizei Bobingen sucht Zeugen, die zum Sachverhalt Angaben machen können,

insbesondere müsste eine Person auffällig gewesen sein, die ein Fahrrad ohne

Vorderrad transportierte. Der Schaden durch den Diebstahl beläuft sich auf ca. 1.500,-

Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bobingen unter T.: 08234/9606-0

Königsbrunn – Betrunkene Fahrradfahrer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.07.20) wurden zwei

Fahrradfahrer kontrolliert, die deutlich alkoholisiert mit ihren Fahrrädern unterwegs

waren.

Nachdem bei beiden Radfahrern der gemessene Atemalkohol über 1,60 Promille lag,

wurde bei diesen eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes

angeordnet und im Krankenhaus Bobingen durchgeführt.

Beide Fahrradfahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und ggf. in

der Folge der Entzug der Fahrerlaubnis durch die Verwaltungsbehörde, sollte sich der

Wert von 1,60 Promille und mehr bei der Blutalkoholuntersuchung bestätigen.

Bobingen – Sachbeschädigung

Bei der Polizeiinspektion Bobingen wurde von der Stadt Bobingen zur

Anzeige gebracht, dass im Zeitraum vom 09.07. bis 10.07.20 drei fest am Rathausplatz

installierte Edelstahlmülleimer massiv beschädigt und somit zum Teil unbrauchbar sind

und komplett erneuert werden müssen. Durch die Sachbeschädigung entstand ein

Schaden in Höhe von ca. 500,– Euro.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise zu den Verursachern der

Sachbeschädigung unter Tel.: 08234/9606-0.

Rain – Abgesperrtes Fahrrad an Tankstelle entwendet

Am Sonntag, 12.07.2020 wurde in der Zeit von 14.00 Uhr bis 22.15 Uhr ein

versperrtes Fahrrad an der Agip-Tankstelle in der Münchner Straße entwendet. Das

Rad war am Mitarbeiterparkplatz abgestellt, während der Eigentümer in der Tankstelle

an der Kasse arbeitete. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rain; Tel.: 09090/7007-0.

Rain – Urlauberkind verletzt sich bei Fahrradsturz

Am Sonntag, den 12.07.2020, stürzte ein 9-jähriger Junge mit seinem Fahrrad

ohne Fremdeinwirkung im Stadtpark von Rain. Er zog sich eine stark blutende Wunde

am Schienbein zu, die genäht werden musste. Das Kind einer belgischen

Urlauberfamilie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Neuburg gefahren.

Diebstahl und Sachbeschädigung an Kfz in Gersthofen

In der Zeit vom 11.07.20, 10.30 Uhr bis 12.07.20, 21.20 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter zwei Firmenfahrzeuge in der Welserstraße.

Insbesondere wurden an einem Pkw Audi und einem Mercedes Sprinter der Scheibenwischer und ein Außenspiegel abgerissen sowie die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt.

Zudem wurden komplett beide amtliche Kennzeichen entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 €.

Hinweise an die Polizei Gersthofen (Tel.0821/323-1810).

Schwabmünchen- Ladendiebe erwischt

Am Samstagnachmittag, 11.07.2020, fiel ein Pärchen in einem Verbrauchermarkt in der Falkensteinstraße in Schwabmünchen auf. Ein Marktmitarbeiter beobachtete, wie die beiden Waren in eine Handtasche steckten und an der Kasse vorbeischmuggelten. Sie stiegen dann in einen Transporter vor dem Markt und entfernten sich. Der Funkstreife der PI Schwabmünchen gelang es, den vollbesetzten Transporter noch in der Nähe zu stoppen. Bei der Kontrolle ließen sich dann Kosmetikartikel im Wert von rund 150 Euro auffinden, die das Pärchen im Markt entwendet hatten. Der 29-jährige Mann und die 24-jährige Frau müssen sich nun deswegen strafrechtlich verantworten.

Langerringen- unerlaubte Abfallentsorgung

Im Uferbereich des Gennacher/Langerringer Baggersees wurden am vergangenen Wochenende ein altes weißes Doppelwaschbecken und eine alte Kloschüssel aufgefunden. Es ist nicht bekannt, wer sich der Sachen dort im Gebüsch entledigt hatte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Tel.Nr. 08232/9606-0

Aichach -Versuchter Aufbruch eines Wohnmobils

Zwischen Samstag, 11.07.20, 22:15 h und Sonntag, 12.07.20, 05:00 h, versuchten unbekannte Täter die Türe eines am Hennentalweg geparkten Wohnmobils aufzustemmen. Dabei verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von mind. 500,00 Euro.

Aichach/Unterwittelsbach – Wohnmobil aufgebrochen

Am Sonntag, 12.07.20 brachen unbekannte Täter auf dem Pendlerparkplatz bei der Ulrichstraße zwischen 01:00 h und 05:00 h ein geparktes Wohnmobil auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren ein Navigationssystem und einen orangefarbenen Rucksack im Gesamtwert von ca. 300,00 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150,00 Euro.

Zu beiden Fällen werden Hinweise an die Polizei Aichach, Tel.: 08251/8989-0 erbeten.

Zusmarshausen- Sachbeschädigung an Lkw

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 11.07.2020, 03.15 Uhr und Sonntag, 12.07.2020, 20.35 Uhr, hatten unbekannte Täter die Frontscheibe eines Lkw mit einer Bierflasche beschädigt, der in der Paracelsusstraße in Zusmarshausen abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Dinkelscherben- Sachbeschädigung an Pkw – Reifen zerstochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.07.2020) wurden an zwei Pkw, die im Elsässer Weg in Dinkelscherben geparkt waren, die Reifen zerstochen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Auch am 15./16.06.2020 wurde ebenfalls an gleicher Tatörtlichkeit bereits der Reifen eines Pkw zerstochen. Sachschaden hier ca. 100 Euro. Hinweise auf die bislang noch unbekannten Täter erbittet die Polizei Zusmarshausen.

Dinkelscherben-Verkehrsunfall – Mofafahrerin gestürzt

Gestern Nachmittag um 16.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Mofafahrerin auf einer Gefällstrecke eines Waldweges Nähe der Kreisstraße A 6 zwischen Burtenbach und Dinkelscherben und kam auf einem gekiesten Untergrund zu Sturz. Hierbei zog sie sich u.a. eine Schulterprellung zu und wurde vorsorglich in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.