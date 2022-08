Friedberg -Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am 13.08.2022 um 00.17 Uhr, wurde ein Pkw-Fahrer in der Wiffertshauser

Straße in Friedberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem Fahrer

Alkoholgeruch festgestellt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von

0,5 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot.

Friedberg – Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 13.08.2022 um 00.20 Uhr wurde die Außenwand an einer Tankstelle

in der Aichacher Str. besprüht. Nach Eintreffen der Streife konnte eine Jugendgruppe

in der Nähe angetroffen werden. Durch einen Zeugen konnten zwei Personen als Täter

identifiziert werden

Fischach-Rollerfahrer ohne Führerschein

Am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr, fuhr 16-jähriger Rollerfahrer mit

augenscheinlich 50 km/h auf der Hauptstraße in Fischach. Daraufhin wurde er einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Fahrzeugführer lediglich eine

Mofaprüfbescheinigung vorzeigen. Die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse AM

konnte der 16-jährige nicht nachweisen. Da es sich bei dem Roller um ein

fahrerlaubnispflichtiges Kleinkraftrad handelte wurde gegen den Fahrzeugführer eine

Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Es besteht der Verdacht,

dass an der Geschwindigkeitsdrossel des Fahrzeugs manipuliert wurde. Der Roller

wurde zur Überprüfung der tatsächlichen Endgeschwindigkeit sichergestellt.

Großaitingen -Diebstahl aus einer Garage

In der Nacht vom Donnerstag, 11.08.2022 auf Freitag, 12.08.2022 wurden aus einer unversperrten Garage in der der Hopfenseestraße mehrere Gegenstände entwendet. Neben Werkzeugen, nahm der Täter auch ein Herrenfahrrad, sowie ein Damen-Pedelec mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen, Tel.: 08232/9606-0.