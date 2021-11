Polizeibericht Region Augsburg vom 13.11.2021

Oberndorf -Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gegen 06:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkws die

Ortsverbindungsstraße von Flein nach Oberndorf. Von dort aus wollte sie nach links

auf die Staatsstraße in Richtung Genderkingen abbiegen. Hierbei übersah sie die auf

der Staatsstraße von Genderkingen heranfahrende Unfallgegnerin und es kam zum

Zusammenstoß.

Die Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden in die Donau-Ries-

Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und wurden

abgeschleppt.

Friedberg OT Redezhausen – Traktor kommt von der Straße ab

Am Freitag, 12.11.2021, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein

55-Jährige mit seinem Traktor mit Anhänger die Paartalstr. In

Friedberg/Rederzhausen. Auf Höhe der Lindenaustr. musste der Fahrer sein mit

mehreren Tonnen Sojabohnen beladenes Gespann abbremsen. Durch die starke

Bremsung brach das Gespann aus, durchbrach einen angrenzenden Zaun und

beschädigte im Grundstück eine Gartenhütte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Traktor und Anhänger

entstand ein Schaden von ca. 15.000 €, der Schaden an Zaun und Gartenhütte beläuft

sich auf ca. 1000€

