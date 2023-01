Sachbeschädigung durch Graffiti in Dinkelscherben

Am Freitag, den 13.01.2023, gegen 08:00 Uhr, wurde festgestellt, daß in

Dinkelscherben in der Siefenwanger Straße 14 neben der Bahnlinie der Innenraum

eines offenen Containers der dort ansässigen Firma mit Graffiti besprüht wurde.

Weiterhin besprühten die unbekannten Täter im näheren Tatortbereich noch eine

Schallschutzwand der Deutschen Bahn. Der genaue Tatzeitraum läßt sich hier nicht

eingrenzen.

Durch die Graffitis entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1100,-

Euro.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/ 18 90 – 0 zu

melden.

