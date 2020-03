Polizeibericht Region Augsburg vom 14.03.2020

Anzeige

Hollenbach –Verkehrsunfall mit Personeneschaden

Am gestrigen Nachmittag, gegen 13.50 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2047, kurz nach dem Ortsausgang Motzenhofen, Fahrtrichtung Mainbach, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 55-jähriger Aichacher überholte mit seinem Pkw, Toyota, trotz Überholverbot, eine Fahrzeugkolonne, angeführt von einem landwirtschaftlichen Gespann (Traktor mit zwei Anhängern). Der Pkw Fahrer bemerkte hierbei zu spät, das das landwirtschaftliche Gespann, gesteuert von einem 51-jährigen Inchenhofener, nach links in die Kornfeldstr. abbog. Es kam nachfolgend zur Kollision zwischen dem Traktor und dem Pkw. Der Fahrer des Pkw erlitt hierbei eine Beinverletzung linksseitig und wurde durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Aichach verbracht. An Pkw und Traktor entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Traktor war derart beschädigt, dass der Abtransport einige Zeit in Anspruch nahm. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14500,- Euro.

Kühbach – Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Am gestrigen Abend, gegen 21.10 Uhr, kam ein weißer Pkw, Renault, von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Gartenzaun eines dortigen Wohnanwesens. Nach dem Unfall flüchteten mehrere Personen, zu Fuß, von der Unfallstelle. Weiter entfernte sich ein weiterer, weißer Pkw, mit Aichacher Kennzeichen, mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Zeugen konnten das Geschehen beobachten und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen konnte lediglich genanntes Unfallfahrzeug festgestellt werden, bei welchem es sich um ein Firmenfahrzeug handelt. Es entstand leichter Sachschaden an Pkw und Gartenzaun, in Höhe von insgesamt 3000,- Euro. Der Pkw wurde zum Zwecke der Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Weiter konnten weitere Spurenträger im Bereich des Unfallortes aufgefunden und sichergestellt werden. Zu genannter Unfallflucht stehen eine unbefugte Ingebrauchnahme des Pkw und ein Trunkenheitsdelikt im Raum.

Hinweise erbeten an die PI Aichach.

Diedorf-Ladendiebstahl

Eine 75-jährige Rentnerin war am Freitagnachmittag gg. 14.10 Uhr beim Einkaufen im KIK in Diedorf. Dort hatte sie Waren im Wert von 14,17 Euro eingekauft und bezahlt. Als sie Kasse passiert hatte schlug ein Sicherungsetikett eines Slip Alarm. Bei einer Nachschau in ihrer Tasche wurde dann der nichtbezahlte Slip im Wert von 3,99 Euro aufgefunden. Die Rentnerin gab an, dass dies ein Versehen war, da sie ausreichend Bargeld bei sich hatte, da sie gerade bei der Bank war.

Diedorf- Beschädigung von Wahlplakaten

Am Freitagabend zw. 22.00 Uhr und 23.30 Uhr zog eine Gruppe von ca. 20 Jugendlichen durch die Hauptstraße und die Bahnhofsstraße in Diedorf. Hierbei wurden aus der Gruppe heraus mehrere Wahlplakate diverser Parteien beschädigt.

Beim Eintreffen der Streife der PI Zusmarshausen waren die Jugendlichen soweit einsichtig und die beiden Jugendlichen Täter, beide 17 Jahre alt, waren geständig und gaben die Taten zu. Beide Täter erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Adelsried-Vorfahrtsverletzung mit Traktor

Ein 42-jähriger Traktorfahrer befuhr am Freitagabend gg. 18.35 Uhr die Kreisstraße A 5 von Horgau kommend Richtung Adelsried. An der Einmündung in die Staatsstr. 2032 hatte der Traktorfahrer die Vorfahrt, Verkehrsz. 205 – Vorfahrt gewähren, zu beachten. Beim Abbiegen übersieht der 42-jährige eine 28-jährige vorfahrtsberechtige Pkw-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Traktor prallte gg. die hintere linke Fahrzeugseite des Pkw. Am Pkw entstand Totalschaden i.H.v. 15 000,– Euro. An dem Traktor entstand kein Schaden.

Kutzenhausen- Verkehrsunfall zw. Radfahrerin und Fußgängerin

Am Freitagabend kam es gg. 16.44 Uhr auf einem Feldweg zw. Agawang und Buch zu einem Zusammenstoß zw. einer 22-jährigen Fahrradfahrerin und 75-jährigen Fussgängerin. Die Radfahrerin wollte an der Fußgängerin vorbeifahren und hatte dies mittels Klingel angekündigt. Beim Vorbeifahren kam es dann auf Grund zu geringen Abstands zu einem Zusammenstoß und einem Sturz beider Frauen. Die Fußgängerin zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde mit dem Sanka zur Behandlung in die Uni-Klinik nach Augsburg verbracht. Die Radfahrerin blieb unverletzt.

Diedorf-Unfallflucht an Waschanlage

Am Freitagabend gg. 21.10 Uhr wurde an einer Waschanlage in Diedorf in der Keimstraße der Staubsauger beim Rückwärtsfahren von einem unbekannten Pkw angefahren und beschädigt. Von einem Mitarbeiter der Waschlage wurde der Schaden bemerkt und konnte den Vorgang auch auf der Videoanlage feststellen. Von dem Verursacher konnte das amtl. Kennzeichen nicht abgelesen werden. Allerdings trug der Verursacher-Pkw, ein silberner VW Crafter, die Firmenaufschrift einer nahegelegenen Firma. Der Fahrer des Pkw hatte nach dem Unfall angehalten und hat sich den Schaden auch angeschaut. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittlungen bezügl. des Verursachers dauern noch an.

An dem Staubsauger entstand ein Schaden i.H.v. 500,– Euro. Bei dem Verursacher-Pkw dürfte ein Schaden im Heckbereich entstanden sein.

Mering – Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 13.03.2020 gegen 17:00 Uhr, wurde ein 19-Jähriger als Fahrer

seines Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die während der Kontrolle

festgestellten Hinweise auf einen vorrangegangen Betäubungsmittelkonsum

bestätigten sich durch einen positiven Urintest. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme

durchgeführt, ihn erwartet ein Bußgeld von 500€ sowie ein Monat Fahrverbot.

Friedberg – Unfallfluchten

Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Friedberg wurden bei der Polizei

angezeigt:

1. Am 11.03.2020 zwischen 12:45 und 16:30 Uhr wurde ein in der Kustos-Trinkl-

Str. 3 in Friedberg geparkter VW Golf von einem bislang unbekannten

Fahrzeug angefahren. Es entstand ein Streifschaden an der Fahrzeugfront. Der

Schaden wird auf 1500€ geschätzt.

2. Zwischen dem 11.03.2020, 07:30 Uhr und 12.03.2020, 16:15 Uhr wurde in der

Herrgotsruhstraße auf Höhe des Kindergartens abgestellter Opel Adam im

Heckbereich angefahren, auch hier meldete sich der Verursacher nicht. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 1000€.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Friedberg unter

0821/323-1710 zu melden.

Eurasburg -Pkw-Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Am Freitag, 13.03.2020 gegen 07:45 Uhr, wurde ein 41-Jähriger als

Fahrer seines Pkw einer Kontrolle unterzogen. Da den Beamten bereits bekannt war,

dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein hat, wurde seine Fahrt vor Ort beendet.

Neben der Sicherstellung des Autoschlüssels erwartet den Mann nun eine

Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.