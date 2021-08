Polizeibericht Region Augsburg vom 14.08.2021

Zusmarshausen-Pkw angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch, den 11.08.2021 wurde i.d.Z.v. 08.00 bis 11.00 Uhr in der Hornstraße der geparkte Pkw der 27-jährigen Pkw-Besitzerin an der Frontstoßstange angefahren. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher liegen nicht vor.

Zusmarshausen-Elektromofa prallt gg. geparkten Pkw

Die 67-jährige Fahrerin eines dreirädrigen Elektromofas befuhr am Freitag, den 13.08.2021, gg. 10.30 Uhr, die Augsburger Straße. Als sie auf Höhe des REWE-Marktes nach links abbog, unterschätzte sie vermutlich die Kurvenlage ihres Fahrzeuges, streifte mit dem rechten hinteren Rad den Bordstein und kam dann nach rechts von der Fahrbahn, wo sie gg. einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz des REWE-Marktes stieß. Die Verursacherin zog sich hierbei eine Prellung des Brustkorbes und Hautabschürfungen am rechten Unterarm zu. An dem Elektromofa wurde die Lenkerverkleidung beschädigt. Schaden ca. 300,– Euro. An dem geparkten Pkw wurde die Motorhaube beschädigt. Schaden ca. 2000,– Euro.

Pöttmes – Ebenried – Unfall nach technischem Defekt an Radlager

Am Freitag, 13.08.21, fuhr eine 17 Jahre alte Fahrerin eines Traktors mit Ballenpresse gegen 21:25 Uhr durch Ebenried. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer machte die 17 jährige Fahrerin darauf aufmerksam, dass das Stroh in der Ballenpresse brennt. Daraufhin erschrak die Fahrerin, verriss die Lenkung und überfuhr einen Gartenzaun und fuhr gegen einen Apfelbaum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 55.000 Euro. Die Ursache des Brandes war ein defektes Radlager, welches in Brand geriet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ried – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Durch Zeugen wurde der Polizei am Freitag, 13.08.2021 gegen 20:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Ried, Kappelstraße/ Ecke Staatsstraße 2052, mitgeteilt. Zeugen hatten Unfallgeräusche wahrgenommen, an der Unfallstelle jedoch nur noch Fahrzeugteile vom verunfallten Fahrzeug sowie herausgerissene Leitpfosten feststellen können. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, dauern noch an. Die Feuerwehr Zillenberg wurde zur Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Friedberg unter Tel. 08212/323-1710 zu melden.

Steindorf – Brand eines Traktors

Im Rahmen von Arbeiten auf einen Feld bei Steindorf fing ein Traktor am Freitag, 13.08.2021 gegen 18:15 Uhr Feuer. Als Ursache wird derzeit von einem technischen Defekt am Traktor ausgegangen. Das Feuer breitete sich anschließend auf die angehängte Strohballenpresse aus und wurde von der Feuerwehr Steindorf vollständig gelöscht. Der Traktor sowie der Anhänger brannten vollständig aus. Der Sachschaden beträgt ca. 300.000,- Euro.

Dasing – Verkehrsunfall – Vorfahrtsverstoß

Am Freitag, 13.08.2021 ereignete sich gegen 10:50 Uhr in Dasing, Am Birkenfeld / Ecke Neulweg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die 55-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw Skoda den Neulweg (Vorfahrt gewähren) und missachtete die Vorfahrt einer 51-jährigen Dame, die mit ihrem Fahrzeug den Birkenweg in südliche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß auf der Kreuzung. Beide Fahrzeuge mussten durch den gerufenen Abschleppdienst abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro

Kissing – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Zeitraum von Mittwoch, 11.08.2021, 19 Uhr bis Donnerstag, 12.08.2021, 09:30 Uhr wurde in Kissing, Alemannenring ein schwarzer Pkw, Ford durch einen bislang unbekannten Pkw beschädigt. Der Pkw war am Straßenrand geparkt. Als die Fahrzeugführerin am 12.08.21 gegen 09:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Beschädigung an der linken, vorderen Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Hinweise nimmt die PI Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

