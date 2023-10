Polizeibericht Region Augsburg vom 14.10.2023

Kutzenhausen-Rommelsried -Diebstahl eines Mountainbikes.

Im Zeitraum vom 06.10. bis 10.10.2023 wurde einem 15jährigen Schüler in

Rommelsried, Am Herzogberg, ein orange-rotes Moutainbike im Wert von 2.800 Euro

entwendet. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise, die zur Klärung des

Diebstahls führen können, nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der

Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen

Adelsried-Verkehrsunfall mit Verletzten

Eine 68jähjrige Frau befuhr am Freitag, den 13.10.2023, ca. 13.10 Uhr, mit ihrem Pkw

die Dillinger Straße in Adelsried. Die Frau beabsichtigte nach links, in die Streitheimer

Straße einzubiegen. Dabei übersah die Frau einen aus Richtung Kruichen

kommenden, vorrangberechtigten 44jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Roller

geradeaus unterwegs war und dem Pkw der Frau entgegenkam. Zwischen diesem und

der abbiegenden Frau kam es infolge der Unachtsamkeit der Frau zu einem

Zusammenstoß, in dessen Verlauf der Mann Schmerzen im Brustbereich erlitt.

Beim Pkw wurde die Stoßstange vorne links zerkratzt und leicht eingedrückt; beim

Roller wurde das vordere Kunststoffgehäuse gebrochen. Gegen die Frau wurde

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Diedorf-Oggenhof-Fahrraddiebstahl

Einem Mann aus Oggenhof wurde am 12.09.2023 ein schwarzes Pedelec der Marke

Kalkhoff mit Wert von ca. 1400 Euro aus dessen Carport entwendet. Zeugenhinweise

nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0

entgegen.

Friedberg – Verkehrsunfallflucht

Am 13.10.2023 gegen 10:30 Uhr, wurde durch Passanten bei der Polizei

Friedberg mitgeteilt, dass ein Verkehrszeichen an der östlichen Fußgängerfurt bei

dem Kreisverkehr am Bahnhof in Friedberg umgefahren wurde. Es handelt sich um

ein Hinweisschild, auf den bevorstehenden Kreisverkehr. Dieses wurde mit samt

Betonsockel aus dem Boden gerissen bzw. umgefahren. Vor Ort konnte die Streife

keine Spure festgestellt werden, die auf den Verursacher schließen lassen. Der

Sachschaden wird auf ca. 250 EUR geschätzt.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer

0821/323-1710.