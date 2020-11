Polizeibericht Region Augsburg vom 14.11.2020

Rain OT Überacker/Gempfing –Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Freitag, den 13.11.2020, gegen 15:05 Uhr, kam

es auf der Staatsstraße 2027 bei Überacker zu einem Verkehrsunfall im

Begegnungsverkehr.

Der 48-jährige Fahrer eines Lkw und der 59-jährige Fahrer eines Pkw fuhren zur

Unfallzeit auf der St2027. Im Begegnungsverkehr wich der Pkw dem nach seiner Sicht

zu weit rechts fahrenden Lkw aus und touchierte deswegen mit seiner rechten

Fahrzeugseite den Randstein. Da der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzte wendete der

Pkw-Fahrer seinen Pkw und fuhr dem Lkw hinter her, um diesen zu stellen. Der Pkw-

Fahrer überholte daraufhin den Lkw und bremste diesen zwischen Überacker und

Gempfing aus, wodurch der Lkw-Fahrer zu einer Vollbremsung genötigt wurde. Der

Lkw fuhr daraufhin an dem auf der Fahrbahn stehenden Pkw vorbei und setzte seine

Fahrt in Richtung Etting fort. Der Pkw-Fahrer nahm erneut die Verfolgung des Lkw auf

und überholte diesen erneut. Nun setzte dieser sich so vor den Lkw, dass ein

vorbeifahren des Lkw und anderer Verkehrsteilnehmer nicht mehr möglich war,

wodurch auch der nachfolgende Verkehr daran gehindert wurde die Straße in

Fahrtrichtung Etting zu befahren.

Da sich beide Fahrzeugführer von der Unfallstelle am ersten Begegnungspunkt

entfernten, müssen sich diese wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort

verantworten. Des Weiteren muss sich der Lkw-Fahrer wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs durch Missachtung des Rechtsfahrgebotes und der Pkw-Fahrer

wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

Die Polizeiinspektion Rain bittet darum, dass sich Zeugen bei der Dienststelle unter

Tel. 09090/7007-0 melden, welche den Vorgang beobachtet haben, oder an der Fahrt

von bzw. nach Etting aufgrund des „Straßenhindernisses“ behindert wurden.

Die Polizei Rain weist darauf hin, dass in solchen Fällen sofort die Polizei zu

verständigen ist und unter keinen Umständen unter Missachtung der geltenden

Verkehrsvorschriften eine selbständige Verfolgung eines Unfallbeteiligten erfolgt!

Kissing – Ladendiebstahl

Am Nachmittag des Freitag den 13.11.2020, wurde eine 50 jährige Dame durch eine Mitarbeiterin des Lidl in Kissing beobachtet, wie diese im Laden eine Tüte Erdnüsse aus einem Regal entnahm. Sie öffnete das Behältnis und füllte die Erdnüsse in eine selbst mitgebrachte Tüte um. Diese verstaute sie dann in ihrer Handtasche.

Im Rahmen der Nachhaltigkeit würde man von einem vorbildlichen Verhalten ausgehen, jedoch erfüllte die Dame durch ihr Handeln den Straftatbestand des Ladendiebstahls. Das Umfüllen von verpackten Lebensmitteln oder Gegenständen ist so in dieser Form nicht erlaubt. Ebenfalls gilt der Tatbestand erfüllt, wenn Gegenstände während des Einkaufs in nicht einsehbare Behältnisse verstaut werden. Zudem hatte die Dame nicht vor die Erdnüsse zu bezahlen. Ein Strafverfahren wurde gegen die Damen eingeleitet.

Kissing -Ruhestörung

In den frühen Morgenstunden des 14.11.2020 wurde bei der Polizeiinspektion Friedberg eine Ruhestörung in Kissing mitgeteilt. Nach dem Eintreffen der Beamten vor Ort, konnte der 26 jährige Verursacher des Lärms angetroffen werden. Zunächst wurde dieser durch die Beamten aufgefordert, sich an die geltenden Nacht- und Ruhezeiten zu halten. Allerdings wollte sich der junge Mann durch die Beamten nicht belehren lassen und beleidigte diese mit den Worten „FUCK YOU“. Dabei befanden sich die Beamten wieder auf dem Weg zu ihrem Dienstfahrzeug. Als diese zurück zu dem Unruhestifter gehen wollten, rannte dieser unvermittelt mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten zu. Den beiden Beamten gelang es den Angriff abzuwehren und den Angreifer letztlich zu fixieren, ohne diesen zu verletzten. Auf Grund des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten und der starken Alkoholisierung, wurde der junge Mann zunächst in Gewahrsam genommen. Gegen diesen werden nun mehrere Anzeigen wegen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung erstattet.

Diedorf/Biburg-Radfahrer stößt mit Pkw zusammen

Am Freitag gegen 10.50 Uhr überquerte ein 83 jähriger Radfahrer vom Waldparkplatz Föhrenberg kommend die Kreisstraße A 1 zwischen Biburg und Rommelsried. Hierbei übersah er den Pkw einer 70 Jährigen welche von Rommelsried kommend in Richtung Biburg fuhr.

Die Pkw-Fahrerin versuchte noch dem Radfahrer auszuweichen, was jedoch nicht gänzlich gelang. Mit dem rechten Außenspiegel stieß sie gegen den Lenker des Radfahrers. Der Radfahrer kam daraufhin zu Sturz und verletzte sich leicht am Knie. Eine medizinische Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro.

