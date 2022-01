Polizeibericht Region Augsburg vom 15.01.2022

Altenmünster – Hennhofen – Verkehrsunfallflucht

Bereits im Dezember, an Heiligabend, 24.12.2021, ereignete sich in Hennhofen eine Verkehrsunfallflucht bei der es jetzt Hinweise zum Verursacher gibt. Gegen 12.15h wendete der Fahrer eines silbernen Citroen Berlingo in der Straße Am Riedle und touchierte dabei mit dem Heck des Pkw eine gespannte Kette einer Hofabsperrung. Hierbei wurden die Kette und deren Antrieb beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Der Fahrer stieg aus, sah sich den Schaden an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zu dem Pkw liegt folgende Beschreibung vor:

Citroen Berlingo, Augsburger Kennzeichen, Farbe silber, Seitenscheiben und Heckscheibe verdunkelt, Aufkleber an der Fahrertüre (evtl. Firmenanschrift), auffälliger Aufkleber auf der Heckscheibe in Form von „Flügeln“ oder eines „Geweihes“. Personen Angaben zu dem Pkw machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen zu melden, Tel. 08291-18900.

Diebstahl beim TSV Gablingen

Im Zeitraum vom 10.01.2022 bis 14.01.2022 wurden an zwei Gebäuden des TSV Gablingen eine Dachrinne und ein Fallrohr – jeweils aus Kupfer – abmontiert und entwendet.Der Diebstahlschaden liegt bei ca. 500,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen, unter der Telefonnummer 0821/323-1810, zu melden.

Neusäß – Verkehrsunfallflucht

Am 13.01.2022 stellte ein Mann am Morgen seinen Pkw, Opel Vivaro, in Neusäß in der Karwendelstraße vor der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand ab. Am Nachmittag des 14.01.2022 stellte er einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Offenbar hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren den Spiegel gestreift, sich aber im Anschluss nicht um seine Pflichten gekümmert. Der Sachschaden beträgt ca. 150,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen, unter der Telefonnummer 0821/323-1810, zu melden.

Gersthofen – Vandalismus an geparkten Fahrzeugen

In der Nacht von Donnertag auf Freitag wurde ein Ford Transit, der vor dem Anwesen Emmeramstr. 1 in Gersthofen geparkt war, der rechte vordere Reifen zerstochen. Zudem wurden an der rechten Fahrzeugseite zwei Kratzer von ca. 1 Meter bzw. 1,5 Meter Länge angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,- EUR. In der gleichen Nacht wurde auch ein Dacia Duster, der vor der Haydnstr. 58 in einer Parkbucht abgestellt war, beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter verursachte kreisförmige Kratzer an der rechten Fahrzeugseite, sowie einen Kratzer auf der Motorhaube. Der Sachschaden wird hier auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen, unter der Telefonnummer 0821/323-1810, zu melden.

Friedberg – Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 14.01.2022, gegen 22:30 Uhr kam es in der Asamstraße in Friedberg zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Pkw beschädigte einen geparkten Ford Fiesta im Bereich der vorderen Stoßstange, was durch einen lauten Knall zu hören war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seiner gesetzlichen Wartezeit und Meldepflicht nachzukommen. Der entstandene Schaden am Ford Fiesta beläuft sich auf ca. 1500 €.

Hinweise auf den verursachenden schwarzen Pkw (Marke und Modell nicht bekannt)

bitte an die Polizei Friedberg.

