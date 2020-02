Polizeibericht Region Augsburg vom 15.02.2020

Anzeige

Fischach – Diebstahl von Holzbohlen

Am 14.02.2020 wurde gegen 23:30 Uhr von einem Zeugen ein 74-Jähriger beobachtet, wie er von einer Baustelle im Birkenweg in Fischach ca. 5m lange und 1“ starke Holz-bohlen entwendete und in seinen eigenen Keller verbrachte. Der Dieb konnte noch auf frischer Tat von einer Streife angetroffen werden. Bis dahin entwendete er 6 Stück von dem auf der Baustelle befindlichen Stapel. Der Wert der Holzbohlen wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Gessertshausen – Kleinunfall

Am 14.02.2020 stieß eine 19-Jährige Fahrzeugführerin gegen 20:10 Uhr beim Rangie-ren auf dem Parkplatz des Gessertshauser Bahnhofs gegen einen anderen Pkw. Hier-bei entstanden an den Fahrzeugen mehrere Kratzer und ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Meitingen – Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum 13.02.2020, ca. 17:30 Uhr, bis 14.02.2020, ca. 06:30 Uhr, wurde ein Pkw im Bereich der Bernhard-Monath-Straße in Meitingen mutwillig beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerstach hierbei zwei Reifen eines geparkten Pkws. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Gersthofen unter Tel. 0821/323-1810.

Dasing -Verkehrsunfallflucht auf der B300



Am 14.02.2020 befand sich auf der B300 im Bereich Dasing, in Fahrtrichtung Friedberg, zwischen dem Kreisverkehr zur A8 und der Abfahrt Taitinger Straße eine Wanderbaustelle. Gegen 08:40 Uhr, kam es zu einem Vorfall, wobei ein schwarzer SUV, laut Zeugen ähnlich einem Audi Q5 oder VW Touareg, sich an der Wanderbaustelle mit 3 Fahrzeugen trotz Gegenverkehrs in Richtung Friedberg vorbei drängte. Dabei fuhr dieser soweit links, dass er einen 80-jährigen Pkw Fahrer im Gegenverkehr dazu zwang, eine Vollbremsung einzuleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hinter diesem befand sich ein 23 jährige Autofahrerin, die auf die eingeleitete Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und dem 80-jährigen, auf dessen Pkw hinten auffuhr. Der Schaden hierbei, hielt sich verhältnismäßig gering und wird auf 2500 EUR geschätzt. Die junge Frau, fuhr auf die Anhängerkupplung des vorausfahrenden auf und beschädigte somit die Front ihres Pkw’s.

Trotz eines Zeugen, konnte das Kennzeichen des unfallverursachenden SUV’s nicht erkannt werden.

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter 0821/3231710 entgegen.

Friedberg – Verkehrsunfallflucht



Eine 72-jährige parkte ihren Pkw am 14.02.2020 um 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des REWE in der Augsburger Straße in Friedberg, um dort ihre Einkäufe zu erledigen. Als nach ca. einer Stunde zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie an der linken Fahrzeugseite ihres Pkw einen weißen Streifschaden. Dieser zieht sich beide Türen der linken Seite. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen.

Rain-Sachbeschädigung in einem Lagerhaus



Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 10.02.2020 bis 14.02.2020 das

Kellerfenster einer Lagerhalle in der Georg-Tannstätter-Straße in Rain mit acht

Pflastersteinen eingeschmissen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 €.

Hinweise nimmt die Polizei Rain unter Tel. 09090/7007-0 entgegen.

Mertingen-Verkehrsunfallflucht in Mertingen – Täter ermittelt



Am Freitag, 14.02.2020, gegen 10:30 Uhr, parkte ein 65-jähriger Pkw-

Fahrer sein Fahrzeug am Parkplatz einer Arztpraxis am Zehentplatz in Mertingen aus.

Hierbei touchierte er beim Rangieren einen anderen geparkten Pkw, wodurch an

diesem ein Fremdschaden von ca. 3.500 € entstand.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne an der Unfallstelle auf den

Halter zu warten, oder den Unfall bei der Polizei zu melden.

Glücklicherweise konnte der Unfall durch eine Passantin beobachtet werden, welche

sich das Kennzeichen des Unfallverursachers merkte und den Unfallhergang

umgehend meldete. Dank dieses Hinweises konnte die Unfallflucht geklärt werden.

Den unfallflüchtigen Fahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren aufgrund Unerlaubten

Entfernen vom Unfallort.

