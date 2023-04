Polizeibericht Region Augsburg vom 15.04.2023

Gersthofen – Betrunkener bedient sich aus Snackautomat

In der Nacht von Freitag auf Samstag warf in der Bahnhofstraße in Gersthofen ein



19jähriger Mann die Scheibe eines Snackautomaten ein. Im Anschluss entnahm er



Süßigkeiten im Wert von ca. 20 Euro. Der Dieb konnte unweit des Tatortes von einer



Streife angetroffen werden. Ein Teil der Beute hatte der Täter bereits konsumiert. Die



übrigen Süßigkeiten konnten dem Geschädigten Automatenbetreiber ausgehändigt



werden. Der Sachschaden am Automaten beträgt ca. 1500 Euro.

Gablingen – Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen Mopedfahrer

Am Freitagnachmittag wollte eine Autolenkerin in Gablingen nach links in die



Grünholderstraße abbiegen. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Moped und



stieß mit diesem zusammen. Der Mopedfahrer erlitt eine Oberschenkelverletzung und



kam mit dem RTW in die UK Augsburg.

Auffahrunfall in Diedorf







Am 14.04.2023, gegen 12:35 Uhr, befuhr ein 18 jähriger Mann mit seinem Pkw die



Hauptstraße in Diedorf von der Ortsmitte kommend Richtung Gessertshausen. An



der Einmündung zur Bahnhofstraße mußte der Fahrzeugführer aufgrund Rotlichts der



Lichtzeichenanlage anhalten. Die hinter ihm fahrende, 24 Jahre alte,



Fahrzeugführerin bemerkt den vor ihr anhaltenden Pkw zu spät und fuhr mit ihrem



Fahrzeug auf diesen auf. Beim Zusammenstoß entstand ein geschätzter



Gesamtschaden in Höhe von ca. 150,– Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht



zu Schaden.





Gessertshausen– Fahren ohne Fahrerlaubnis







Am 14.04.2023, gegen 20:55 Uhr, wurde durch die Funkstreife der PI



Zusmarshausen in Gessertshausen, Hauptstraße, der Pkw mit Anhänger eines 38



Jahre alten Mannes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der



Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, daß der Fahrzeugführer



lediglich im Besitz der Führerscheinklasse B und nicht der hier benötigten Klasse BE



war. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrererlaubnis.

