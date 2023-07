Polizeibericht Region Augsburg vom 15.07.2023

Königsbrunn – Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 15.07.2023, stellte eine Streifenbesatzung der

Polizeiinspektion Bobingen anlässlich einer Verkehrskontrolle um 04:20 Uhr fest, dass

eine 63-jährige Pkw-Führerin während der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand. Die

Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Frau muss nun mit einer

Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter

Alkoholeinfluss rechnen.

Dinkelscherben/ Häder- Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 14.07.2023 fuhr gegen 12:10 Uhr ein Fahrzeugführer auf der Kreisstraße A 2 von

Mödishofen kommend in Richtung Häder und wollte dort an der Einmündung in die A

1 nach links in Richtung Dinkelscherben abbiegen. Hierbei übersah er eine von links

kommende bevorrechtigte Fahrzeugführerin.

Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt 4 Personen leicht verletzt und vom

Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg verbracht. Der gesamte Sachschaden an

den Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen dürfte bei ca. 30.000 Euro liegen.

Für die Unfallaufnahme musste die Einmündung für ca. 30 min. komplett gesperrt

werden. Zudem waren die Feuerwehren Häder und Dinkelscherben mit 24

Einsatzkräften vor Ort.

Kissing -Trunkenheit im Verkehr

Am 14.07.2023, gegen 20:36 Uhr, fiel ein 38-jähriger Pkw-Fahrer in der

Bahnhofstraße auf, da er ständig mit seinem Kopf auf den Lenker geriet. Ein

unbeteiligter Zeuge vermutete vorerst ein gesundheitliches Problem und wollte dem

Fahrer Wasser bringen. In der Zwischenzeit fuhr der Pkw-Fahrer weiter. Kurz darauf

konnte der Zeuge den Fahrer erneut nicht weit entfernt antreffen, dieser lag schlafend

im Fahrzeug. Der Zeuge verständigte die Polizei. Eine Überprüfung der

Fahrtauglichkeit ergab einen Atemalkoholwert von 1,28 Promille. Bei dem Mann wurde

eine Blutentnahme angeordnet und es erwartet ihn ein Führerscheinentzug

Mering -Verkehrsunfallflucht

Am 14.07.23 gegen 19:30 Uhr kamen im Paarangerweg einem Fußgänger

drei unbekannte Jugendliche auf ihren Fahrrädern entgegen. Diese fuhren mit

hochgezogenen Vorderreifen dem Fußgänger entgegen, welcher nach hinten

ausweichen musste und zu Sturz kam. Der Fußgänger zog sich hierbei Verletzungen

zu, welche im Nachgang im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die

Jugendlichen entfernten sich vom Unfallort ohne den Fußgänger weiter zu beachten.

Beschreibung der Jugendlichen: ca. 14 Jahre, einer der beiden trug ein braunes T-

Shirt und eine kurze Hose und ist 1,64 m groß. Der weitere Jugendliche ist ca. 1,60m

groß und war mit einem braunen karierten Hemd, sowie einer kurzen Hose bekleidet.

Von dem dritten Jugendlichen ist keine Beschreibung vorhanden.

Mögliche Zeugen oder Personen die Hinweise zu den Jugendlichen haben werden

gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel.: 0821/323-1710.

