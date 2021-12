Polizeibericht Region Augsburg vom 15.12.2021

Westendorf -Geldbeutel entrissen

Am gestrigen Dienstag wurde der Polizei ein Vorfall zwischen

Westendorf und Meitingen gemeldet. Dort war gegen 14.45 Uhr ein 26-Jähriger zu Fuß

auf einem Feldweg unterwegs. Laut seinen Angaben schubste ihn ein Unbekannter

unvermittelt auf den Boden. Anschließend nahm der Unbekannte den Geldbeutel des

26-Jährigen an sich und flüchtete auf einem Fahrrad. Der 26-Jährige wurde dabei leicht

verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Einsatzkräfte verlief negativ.

Dabei unterstützte auch die Bereitschaftspolizei, die sich in anderer Sache im

relevanten Bereich befand. Die Kripo Augsburg hat mittlerweile die Ermittlungen

übernommen.

Aichach-Friedberg – Account gehackt

Am Montag (13.12.2021) wurde durch einen bislang unbekannten Täter der Snapchat-Account eines jungen Mannes aus dem Landkreis gehackt. Dieser bezahlte schließlich knapp 1.000 Euro an den Hacker, da dieser damit drohte, Nacktbilder von ihm an Freunde und Familie zu übermitteln. In diesem Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei Augsburg.

Hinweise und Tipps zum Schutz vor derartigen Maschen:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Polizeieinsatz in Rederzhausen

Heute Mittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich ein

48-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand befinden soll. Auf Grund der

Gesamtumstände begaben sich mehrere Einsatzkräfte nach Rederzhausen. Der Mann

wurde im Zuge der Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Eine Gefahr für Dritte

bestand zu keiner Zeit. Eine weitere Abklärung zum Zustand des Mannes erfolgte

anschließend in einem Klinikum.

Dienstbereich Polizei Aichach – Erneute Schockanrufe

Am 14.12.2021 kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr

und 13:30 Uhr erneut zu mehreren sogenannten Schockanrufen. Insgesamt fünf

Geschädigte teilten der PI Aichach mit, dass sich unbekannte Anrufer als

Polizeibeamte ausgegeben und von einem schweren Verkehrsunfall naher

Angehöriger berichtet haben. In diesem Zusammenhang wurden von den Anrufern

hohe Geldsummen (Kaution) für die Freilassung des Angehörigen gefordert. Die

bislang bekannt gewordenen Anrufe gingen in Aichach, Aindling sowie Affing ein. Alle

Angerufenen erkannten die Betrugsabsicht, weshalb es zu keinem

Vermögensschaden kam Mit weiterem Auftreten der Telefonbetrüger muss gerechnet werden. Hinweise und Tipps zum Schutz vor derartigen Betrugsmaschen: www.polizei-beratung.de

Asbach-Bäumenheim – Wildunfall mit hohem Schaden

Am Morgen des 14.12.2021, gegen 07.10 Uhr, war eine 48-

jährige Autofahrerin auf der Ortsverbindungsstraße von Bäumenheim in Richtung

Auchsesheim unterwegs. Auf freier Strecke querten vor dem Pkw der Frau mehrere

Rehe von links nach rechts die Fahrbahn. Der Wagen erfasste eines der Tiere frontal.

Durch den heftigen Aufprall entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Das verletzte

Reh sprang davon und musste im Rahmen einer jagdlichen Nachsuche von seinem

Leid erlöst werden.

