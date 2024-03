Polizeibericht Region Augsburg vom 16.03.2024

Aichach -Sachbeschädigung an Kfz

Am 14.03.2024 gegen Abend stellte die Geschädigte ihren Audi TT am

Schloßplatz bei den Parkplätzen in der Nähe des Amtsgerichtes ab. Am 15.03.2024

gegen Mittag stellte sie fest, dass am Heckspoiler des Fahrzeugs ein Kratzer

angebracht worden war. Ein Unfall scheidet aufgrund der Lage und Beschaffenheit der

Beschädigung aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter 08251/8989-0 entgegen.

Fischach – Versuchter Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein bislang unbekannter Täter

versucht einen in einer Hofeinfahrt geparkten Pkw aufzubrechen. So stellte der

Besitzer am nächsten Tag eindeutige Kratzer an zwei Türen fest. Der entstandene

Schaden wurde mit 500 Euro beziffert.

Kutzenhausen -Unfallflucht

Am gestrigen Freitag gegen 17:40 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, wobei der Verursacher anschließend flüchtete. Ein 23- jähriger befuhr mit seinem Pkw die B300 in Richtung Gessertshausen. Von Reitenbuch kommend bog ein grau-weißer VW nach links in die B300 ein und übersah dabei den 23-jährigen. Dabei wurde dessen rechter Außenspiegel beschädigt. Der VW-Fahrer fuhr einfach weiter. Circa 10 Minuten später kam es erneut zu einer Unfallflucht im Bereich Dinkelscherben, Ortsteil Au. Hier wurde mutmaßlich derselbe grau-weiße VW beobachtet, wie er ein Verkehrszeichen umfuhr und anschließend erneut flüchtete. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Zusmarshausen zu melden.

Diedorf – defekte Heizungsanlage verursacht Feuerwehreinsatz

Da der Kamin eines Firmenobjektes in Diedorf am Freitagabend sehr stark rauchte, wurde durch einen Passanten die Feuerwehr alarmiert. Da die Ursache für die starke Rauchentwicklung von außen nicht gefunden und ein Verantwortlicher der Firma nicht erreicht werden konnte wurde die Eingangstüre durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Nach Abschaltung der Heizungsanlage wurde durch einen hinzugerufenen Kaminkehrer ein Defekt an derselben festgestellt der den Rauch verursacht hatte. Abgesehen davon kam es zu keinem Sachschaden.

Diedorf – Sachbeschädigung an Fahrrädern

In der Nacht zum Samstag wurden zwei vor einer Sportgaststätte in Diedorf abgestellte Fahrräder durch noch unbekannte Täter beschädigt. Es wurden jeweils die Polizeiinspektion

Zusmarshausen Antriebsketten durchgezwickt und bei einem der Räder wurden Speichen durchtrennt. Erste Hinweise auf einen Tatverdächtigen konnten bereits durch ebenfalls anwesende Zeugen gegeben werden.

Auffahrunfall in Täfertingen

Am gestrigen Freitag gegen 07.44 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem

Pkw die Portnerstrasse in Täfertingen in südlicher Richtung. Auf Höhe der dortigen

Bushaltestelle bremste er sein Fahrzeug ab, um einen Bus das Einfahren in den

Verkehr zu ermöglichen. Dies bemerkte eine dahinter fahrende 19-Jährige zu spät und

fuhr mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug des 18-Jährigen auf. Verletzt wurde bei dem

Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden von ca. 2500,– Euro

