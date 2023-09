Polizeibericht Region Augsburg vom 16.09.2023

Mertingen – Diebstahl an einem Pkw

Im Zeitraum vom 14.09.2023 / 21:00 Uhr bis 15.09.2023 / 05:00 Uhr parkte

ein Pkw in Mertingen in der Bäumenheimer Straße auf einem Firmenparkplatz. In

diesem Zeitraum wurde von einem bislang unbekannten Täter vom Pkw die

Fahrzeugantenne entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion

Rain zu melden

Dinkelscherben-OberschönebergBetrunkener – Fahrradfahrer

Eine Passantin setzte sich am Freitag, den 15.09.2023, ca. 22.30 Uhr, mit der

Polizeiinspektion Zusmarshausen telefonisch in Verbindung. Die Frau gab an, dass sie

in Dinkelscherben-Au einen Fahrradfahrer gesehen habe, der die Straße in

Schlangenlinien entlangfuhr und ihrer Meinung nach aufgrund seines unsicheren

Fahrverhaltens betrunken sein dürfte. Eine Fahndung nach dem männlichen

Fahrradfahrer wurde umgehend eingeleitet. Der Fahrradfahrer wurde schließlich in der

Maienbergstraße in Dinkelscherben-Oberschöneberg durch eine Polizeistreife der

Polizeiinspektion Zusmarshausen fahrenderweise angetroffen. Der Mann versuchte,

als er die Beamten sah, diesen zunächst zu entkommen, konnte aber schließlich

gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 49jährige Mann roch sehr

stark nach Alkohol; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Bei dem

Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrradfahrer hat nun mit einer

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Altenmünster-Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Supermarktparkplatz

Anzeige wegen Unfallflucht erstattete ein Mann aus Altenmünster. Dieser hatte seinen

Pkw am Freitag, den 15.09.2023, ca. 15.15 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka

Altenmünster, Zusamleite 1, abgestellt. Nachdem der Mann seinen Einkauf im

genannten Supermarkt beendet hatte und zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er

fest, dass die linke hintere Türe seines Pkw eine Delle und einen Kratzer aufwies. Der

Geschädigte geht von einem Schaden von ca. 500 Euro auf. Vom Schadensbild her

dürfte die Beschädigung mit einem Einkaufswagen verursacht worden sein.

Hinweise zur Klärung der Unfallflucht nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der

Telefonnr. 08291/1890-0 entgegen.

Zusmarshausen – „Umgekippter“ Fahrradfahrer

Schürfwunden am linken Ellenbogen und rechten Schienbein zog sich ein 82jähriger

Mann, der mit seinem Pedelec in Zusmarshausen unterwegs war, zu. Der Mann war

beim Anfahren mit dem Pedelec in der Ulmer Straße ohne Fremdeinwirkung seitlich

umgekippt und auf die Fahrbahn gestürzt. Durch das hinzugerufene BRK wurde der

Mann erstversorgt; eine Verbringung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich