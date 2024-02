Polizeibericht Region Augsburg vom 17.02.2024

Aichach -Vorfahrt missachtet

Am Freitag (16.02.2024), gegen 13:40 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung

Augsburger Straße / Maxstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 80-jährige

Pkw-Fahrerin fuhr auf der Maxstraße und wollte die Augsburger Straße geradeaus

überqueren. Hierbei übersah diese die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte

29-jährige Opel-Fahrerin auf der Augsburger Straße und es kommt zum

Zusammenstoß.

Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Kühbach – Gefährliches Überholmanöver

Am Freitag (16.02.2024), gegen 06.20 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer

auf der B300 in Fahrtrichtung Ingolstadt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

überholte den 59-jährigen ordnungsgemäß links. Während des Überholvorgangs

überfuhr der unbekannte Fahrzeugführer jedoch die dortige Sperrfläche und kam

dadurch in den Gegenverkehr.

Aufgrund des Gegenverkehrs fuhr der unbekannte Fahrzeugführer wieder auf den

rechten Fahrstreifen und drängte hierbei den dort befindlichen 59-jährigen Pkw-Fahrer

nach rechts in den Grünstreifen. Nach ersten Erkenntnissen entstand weder Personen-

noch Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch

unter der 08251/8989-0 bei der Polizeiinspektion Aichach zu melden.

Diedorf -Verkehrsunfall aufgrund Unachtsamkeit

Am Freitagnachmittag befuhr eine 72-jährige Pkw-Fahrerin die Hauptstraße

in Diedorf in westlicher Richtung. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam sie nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Pkw-Fahrerin erlitt

hierdurch leichte Verletzungen, welche ambulant durch den Rettungsdienst versorgt

wurden. Am Pkw, welcher nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt

werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Fischach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr parkte eine 23-Jährige ihren Pkw der

Marke Volvo während eines kurzen Einkaufs für die Dauer weniger Minuten auf dem

Parkplatz eines Supermarkts in der Hauptstraße. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam,

stellte sie einen frischen Unfallschaden im vorderen linken Bereich des Fahrzeugs fest.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der bislang unbekannte

Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen

nachzukommen. Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden

gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Tel.: 08291/1890-0 zu melden.

