Polizeibericht Region Augsburg vom 17.04.2020

Dasing / B 300 –Reumütiger Verkehrssünder

Am 13.04.2020 (Mo.) führte die VPI Augsburg eine Radarmessung an der B 300 durch. Gegen 19.30 Uhr stellte die Messbeamtin zuerst ein langsam fahrendes Auto und unmittelbar danach ein undefinierbares Geräusch fest. Als sie diesem nachging, sah sie noch den Autofahrer, als dieser das Radargerät umwarf und anschließend flüchtete. Das Messgerät war anschließend nicht mehr einsetzbar und musste zur Reparatur. Der Sachschaden steht noch nicht abschließend fest, dürfte sich aber auf mindestens 1.000 Euro belaufen. Anhand der letzten geblitzten Verkehrsteilnehmer konnte ein Tatverdächtiger ermittelt, aber zunächst nicht angetroffen werden. Am vergangenen Mittwoch (15.04.2020) stellte sich der 48-Jährige dann reumütig selbst bei der Polizei und entschuldigte sich für sein Fehlverhalten. Die Entschuldigung wurde zwar von den Kollegen angenommen, eine Anzeige u.a. wegen der begangenen Sachbeschädigung erwartet den Mann dennoch. Um Sachbeschädigungen an Radar- oder Rotlichtanlagen (Stichwort: Superblitzer) vorzubeugen, sind diese Messanlagen (auch z.B. der schon zum Einsatz gekommene Radaranhänger – mit zusätzlicher Diebstahlssicherung) extra mit entsprechender Technik ausgerüstet.

Schwenningen –Katze ausgewichen und gegen Telefonmast geprallt

Gestern, gegen 20.30 Uhr befuhr ein Landwirt mit seinem Traktor den Quellweg im Ortsteil Gremheim. Dabei musste er einer Katze ausweichen und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Telefonmasten. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt und es kam zur Störung des Telefon- und Internetanschlusses im Bereich Gremheim. Der Sachschaden wurde auf ca. 2.500 Euro beziffert, die Katze flüchtete ohne Blessuren von der Unfallstelle.

Gessertshausen – Altemünster-Unterschöneberg-Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gestern Nachmittag um 14.45 Uhr wurde von einer Zivilstreife der Polizei Zusmarshausen auf der Oberschönenfelder Straße im Bereich Gessertshausen ein 61-Jähriger auf seinem Piaggio-Kleinkraftrad bis zu 70 km/h fahrend kontrolliert. Hierbei musste der Kradfahrer einräumen, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, weshalb eine Anzeigenerstattung erfolgt.

Ebenfalls am gestrigen Nachmittag um 15.28 Uhr stellte eine weitere Streife der Polizei Zusmarshausen einen Rollerfahrer auf der Staatsstraße 2027 fest, der vom Kreisverkehr kommend in Richtung Unterschöneberg fuhr. Als der Rollerfahrer die Streife sah, drehte er sofort um und fuhr in einen Feldweg Richtung Zusam. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Kleinkraftradfahrer gestoppt werden. Auch hier mussten die Beamten beim 19-jährigen Fahrer das Fehlen einer erforderlichen Fahrerlaubnis aber auch das Fehlen des Versicherungsschutzes feststellen.

Horgau- Verkehrsunfall – Pkw vs. Leitpfosten

Eine 18-jährige Fahranfängerin fuhr gestern um 14.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2510 von Horgau in Richtung Zusmarshausen. Kurz vor Lindach kam ihr ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr nahe der Fahrbahnmitte entgegen. Laut eigenen Angaben aus Angst vor einer Kollision reagierte sie über und lenkte zu stark nach rechts, wo sie am Fahrbahnrand einen Leitpfosten beschädigte. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Pöttmes -Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall mit Traktor

Am Donnerstag, 16.04.2020 fuhr 27-jähriger Landwirt mit seinem Traktor-Gespann gegen 14:00 h auf der Kreisstraße AIC 1 von Inchenhofen in Richtung Pöttmes. Ca. 300 m vor Schnellmannskreuth wollte der 27-Jährige nach links in den asphaltierten Weg in Richtung Ingstetten einbiegen. Der nachfolgende Fahrzeugführer (34 Jahre) eines VW Kombi übersah beim Überholvorgang den abbiegenden Traktor und stieß mit diesem zusammen.

Der 34-Jährige Kombifahrer zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von ca. 190000,00 Euro (allein am Traktor ca. 170000,00 Euro) entstanden sein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die AIC 1 bis ca. 15:30 h komplett gesperrt werden.

Schiltberg – Unkrautbeseitigung löst Feuerwehreinsatz aus

Am gestrigen Donnerstag (16.04.2020) wollte ein 52-jähriger Schiltberger gegen 16:00 h seine Hofeinfahrt mit Hilfe eines Bunsenbrenners vom Unkraut befreien. Dabei geriet er mit der Flamme unbeabsichtigt an die Hecke des Nachbarn und setzte diese auf einer Länge von ca. 5 Metern in Brand.

Die freiw. Feuerwehr von Schiltberg löschte die brennende Hecke und verhinderte somit eine weitere Ausbreitung des Brandes. Zur Höhe des Sachschadens liegen keine Erkenntnisse vor.

Unfallfluchten in Friedberg

Am Donnerstag, 16.04.2020, gegen 16:00 Uhr, stellte eine 32-Jährige ihren grauen Pkw der Marke Audi auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Lechhauser Straße ab. Als sie gegen 20:00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren, linken Stoßfängereck fest. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR zu kümmern, hatte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise auf den noch unbekannten Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

Am Donnerstag, 16.04.2020, gegen 17:10 Uhr, befuhren ein 22-Jähriger und ein 19-Jähriger mit ihren Motorrädern die Neue Bergstraße (AIC 25) von Derching her kommend in Richtung Friedberg. Beim Einfahren von der Derchinger Straße missachtete eine noch unbekannte Fahrzeugführerin die durch Zeichen 205 („Vorfahrt gewähren“) gebotene Vorfahrt der beiden Kradfahrer. Um einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden Pkw zu verhindern, mussten die beiden Kradfahrer stark abbremsen. Dabei verloren sie die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, stürzten und schlitterten über die Straße. Der 22-Jährige wurde in Folge des Sturzes auf die Fahrbahn leicht verletzt, konnte sich aber nach der Unfallaufnahme selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der 19-Jährige und seine 16-Jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. An beiden Krafträdern entstand Sachschaden von zusammen ca. 6.500 EUR.

Die Unfallverursacherin setzte nach dem Unfall ihre Fahrt fort, ohne sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern. Bei ihr soll es sich um eine Frau im Alter von ca. 50 – 60 Jahre handeln. Sie hat dunkelrote, schulterlange Haare. Bei ihrem Beifahrer soll es sich um einen „älteren“ Mann handeln. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Pkw der Marke VW vom Typ Touran, älteres Modell. Das amtliche Kennzeichen beginnt mit „A“ oder „AIC“.

Hinweise auf die Unfallverursacherin nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

In der Zeit von Dienstag, 14.04.2020, bis Mittwoch, 15.04.2020, beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Menrathstraße geparkt abgestellten grauen Pkw der Marke Opel an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den noch unbekannten Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

