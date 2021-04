Polizeibericht Region Augsburg vom 17.07.2021

Derching -Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Donnerstag, 15.04.2021 auf Freitag, 16.04.2021 kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude im Winterbruckenweg. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes und durchwühlte einen Büroraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1800,- Euro.

Hinweise nimmt die PI Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.

Adelzhausen – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitag, 16.04.2021 gegen 13:45 Uhr ein 68-jähriger Verkehrsteilnehmer in Adelzhausen durch eine Polizeistreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der für den Pkw erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Außerdem wurde durch die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Fischach-Schneller als erlaubt mit dem Mofa unterwegs

Weil er mit seinem Motorroller auf dem Radweg zwischen Fischach und Margertshausen verdächtig schnell fuhr, wurde ein 17-jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Roller eine Geschwindigkeit von ca. 50 – 60km/h erreichen konnte. Da der 17-jährige jedoch nur eine Mofa Prüfbescheinigung vorweisen konnte, er für das Fahrzeug aber eine Fahrerlaubnis der Klasse AM, bzw. A1 benötigt hätte, wurde der Roller sichergestellt. Den 17-jährigen erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Biburg- Verdächtige Besucherin

Bereits am Donnerstag gegen 10:30 Uhr läutete eine ca. 55 Jahre alte Frau bei einer 35-jährigen Bewohnerin der Rommelsrieder Straße in Biburg. Als diese öffnete entschuldigte sich die Frau, gab an sich an der Adresse geirrt zu haben und fuhr ohne weitere Erklärungen mit ihrem Auto davon. Da dies der 35-jährigen verdächtig vorkam und sie vermutete, dass evtl. lediglich ausgespäht werden sollte, ob jemand zu Hause ist, verständigte sie die Polizei. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 55Jahre alt, ca. 165cm groß, kräftig, blondierte gut schulterlange gewellte Haare. Sie sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war sie mit einem dunkelgrünen Anorak.

Zusmarshausen- Immer wieder unnötige Anzeigen wegen Tankbetruges

Leider werden immer wieder Autofahrer wegen Tankbetruges angezeigt, obwohl sie durchaus Willens sind ihre Tankrechnung zu begleichen. Ganz häufig begeben sich die Tankkunden nach dem Tanken in die Shops der Tankstellen um dort auch noch Reiseproviant mitzunehmen. Dabei wird beim Bezahlen der Waren gelegentlich übersehen, dass die Kunden auch getankt haben und nur die Waren abkassiert. Den Tankkunden wird daher angeraten nicht erst auf Nachfrage anzugeben, dass sie getankt haben, sondern dies von sich aus der Kassiererin mitzuteilen. So lässt sich unnötiger Ärger mit unbezahlten Tankrechnungen und ein Ermittlungsverfahren wegen Tankbetruges schon von vornherein vermeiden. Allein in den letzten 12 Monaten wurden im Bereich der PI Zusmarshausen deswegen 12 Autofahrer/innen, oftmals unnötig, Beschuldigte in einem Strafverfahren.

Rain -Sachbeschädigung an Schaukasten

Im Zeitraum vom 15.04.21 bis 16.04.21 schlug ein unbekannter Täter die

Scheibe eines Schaukastens im Bereich der Kreuzung Neuburger Str./Münchner

Straße ein. Der Sachschaden liegt bei ca. 100.- Euro.

Unfallflucht in Neusäß, Parkplatz Stadtapotheke

Bereits am Donnerstag, 15.04.2021 in der Zeit zwischen 15.15 – 15.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der dortigen Apotheke ein Pkw beim Rangieren angefahren, es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Bei etwaigen Beobachtungen bezüglich des Unfalls wird gebeten, diese an die Polizei Gersthofen unter Tel: 0821/323-1811 mitzuteilen.

Neusäß, OT: Ottmarshausen – Beschilderung nach Gullideckelbruch

Die Fahrt mit mehreren landwirtschaftlichen Maschinen im Laufe des Freitags endete schließlich darin, dass in der Holzbachstraße ein Gullideckel einbrach. Der betreffende Landwirt kümmerte sich bereits selbständig um die Verständigung des Bauhofs. Die Reparatur wird Anfang der kommenden Woche durchgeführt.

Gersthofen -Geldbörsendiebstahl in Supermarkt

Am gestrigen Freitag, 16.04.2021 gegen 09.30 Uhr, wurde der 72jährigen Gersthoferin, die Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Handtasche entwendet. Die Handtasche war am Einkaufswagen befestigt und erleichterte somit dem Täter den Diebstahl. Aussagekräftige Täterhinweise liegen im Moment nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter Tel: 0821/323-1811 entgegen.

Es wird wiederholt darauf hingewiesen, Wertsachen am Mann bzw. an der Frau zu tragen, um Tätern kein „leichtes Spiel“ zu ermöglichen.

