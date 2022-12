Friedberg -Verkehrsunfallflucht

Am 13.12.2022, gg. 19:00 Uhr, parkte ein Fahrzeugbesitzer seinen Pkw in der Metzstraße in Friedberg.

Als er am 16.12.2022, gg. 13:45 Uhr, zu seinem Fahrzeug kam stellte er einen frischen

Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest.Demnach ist im genannten Zeitraum ein unbekanntes Fahrzeug gegen den geparktenPkw gefahren und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500.- Euro.Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.

Merching -Verkehrsunfall

Am 16.12.2022, gg. 18:25 Uhr, ereignete sich auf Höhe von Brunnen ein Verkehrsunfall.

Ein Pkw-Lenker rutschte mit seinem Fahrzeug in einer Kurve in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro

Dasing -Verkehrsunfall

Am 16.12.2022, gg. 16:05 Uhr, geriet eine Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Anschließend kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Die Fahrerin des Pkw blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000.- Euro. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Betrunkener Autofahrer in Lützelburg

Am 17.12.2022 gegen 00:10 Uhr wurde ein 57-Jähriger im Ortsbereich Lützelburg

einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er mit seinem Pkw ohne Licht unterwegs war.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht nur ohne Licht fuhr, sondern auch

zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von

1,5 o/oo. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Daneben

wurde er wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Verkehrsunfälle im Bereich der PI Gersthofen

Am 16.12.2022 gegen 05:17 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die

Bundesstraße in Richtung Süden. Auf Höhe Biberbach verlor sie aufgrund der

Witterungsverhältnisse beim abbremsen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß

gegen die Mittelleitplanke. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Es entstand ein

Sachsachen von insgesamt ca. 5000,– Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Am gestrigen Freitag gegen 12.00 Uhr bemerkte ein 20-Jähriger Pkw-Lenker in der

Gersthofener Bahnhofstrasse zu spät, dass eine vor ihm fahrende, 54-jährige

Fahrzeugführerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf deren Pkw auf.

Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand, es entstand ein Sachschaden von

insgesamt ca. 3500,– Euro.

Königsbrunn – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 16.12.2022 ereignete sich auf der Lechstraße Höhe Sperberstraße

gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Königsbrunnerin befuhr die

Lechstraße in Richtung Ilsesee und musste auf Höhe der Sperberstraße

verkehrsbedingt abbremsen. Aufgrund der Schneeglätte kam sie dabei ins Rutschen

und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der dort entgegenkommende 23-jährige Mann aus

Mering konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einem frontalen Zusammenstoß.

Beide Pkw wurden dabei stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Trotz

der massiven Schäden blieben alle Insassen glücklicherweise unverletzt. Der

Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt.

Bis zur Abschleppung beider Pkw war die Lechstraße für etwa eineinhalb Stunden

gesperrt.

Königsbrunn -Geldbeuteldiebstähle im Supermarkt

Am 16.12.2022 ereigneten sich in den Nachmittagsstunden in einem

Supermarkt im Königsbrunner Gewerbegebiet Nord zwei Geldbeuteldiebstähle. Die

Opfer, beide Male handelte es sich um ältere Damen, deponierten während des

Einkaufs ihren Geldbeutel bzw. ihre Handtasche im Einkaufswagen, welchen Sie nicht

ständig im Blick hatten. Der oder die unbekannten Täter entnahmen in beiden Fällen

unbemerkt die Geldbörsen der Damen, welche schließlich an der Kasse beim

Bezahlen den Diebstahl bemerkten. Die Höhe des erbeuteten Bargelds beläuft sich auf

über 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bobingen unter 08234/96060 zu melden.

Hinweis der Polizei: Tragen Sie beim Einkaufen Ihre Geldbörse stets bei sich und

lassen diese nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück!

Auffahrunfall durch Lkw in Dinkelscherben

Am Freitag, 16.12.2022, gegen 09:45 Uhr, fuhr in Dinkelscherben auf der



Krumbacher Straße ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Sattelzug hinter dem Pkw



eines 45 Jahre alten Mannes Richtung Ortsmitte. Der Pkw–Fahrer wollte nach links in



die Spielangerstraße abbiegen, mußte allerdings verkehrsbedingt anhalten. Der



Fahrer des Sattelzuges bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dabei



entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3000,– Euro. Verletzt wurde



bei dem Unfall niemand.





Zusamzell | Zusammenprall von zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr

Am Freitag, den 16.12.2022, gegen 06:10 Uhr, befuhr ein 19 jähriger Mann mit



seinem Pkw die Staatsstraße 2032 von Zusamzell Richtung Welden. Als dieser in



einer langgezogenen Rechtskurve bremste, verlor er auf schneeglatter Fahrbahn die



Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schlingern und prallte gegen den



entgegenkommenden Transporter eines 63 jährigen Mannes. Nach dem



Zusammenprall rutschte das Fahrzeug des Unfallverursachers in den Graben.



Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, der geschätzte Sachschaden beläuft



sich auf ca. 8000,– Euro.





Ustersbach – Zwei Fahrzeuge touchieren sich im Begegnungsverkehr

Am Freitag, den 16.12.2022, gegen 17:25 Uhr, befuhr ein 30 Jahre alter Pkw–Lenker



die Ustersbacher Straße von Ustersbach kommend Richtung Dinkelscherben.



Diesem kam am Ortsschild Dinkelscherben ein Pkw mit einer 35 jährigen Frau



entgegen. Die Fahrbahn ist am Ortseingang Dinkelscherben nicht sehr breit und war



infolge des Schneefalls noch weiter verengt. Beide Fahrzeuge touchierten sich



aufgrund dessen mit den jeweiligen Außenspiegeln, so daß hierbei ein geschätzter



Gesamtschaden in Höhe von 300,– Euro entstand. Zu Personenschaden kam es



glücklicherweise nich

