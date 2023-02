Polizeibericht Region Augsburg vom 18.02.2023

Friedberg – Sachbeschädigung an einem Zaun

Am Freitag, den 17.02.2023 beschädigte ein noch unbekannter Täter in

der Zeit von 00:00 Uhr bis 18:10 Uhr einen Zaun in der Burgpflegerstraße 6a. Hierbei

wurde der Zaun aus der Verankerung herausgerissen und verbogen. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer

0821/323-1710.

