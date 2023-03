Polizeibericht Region Augsburg vom 18.03.2023

Zusmarshausen– Restalkohol unterschätzt







Am Freitag in der Früh gegen 07.00 Uhr wurde ein 68–Jähriger mit seinem Pkw auf



der Staatsstraße 2027 in Steinekirch kontrolliert. Hier konnte beim Fahrer



Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von 0,9



Promille. Der 68–Jährige gab an, am Vortag Alkohol getrunken zu haben.



Anscheinend war dies so viel, dass er den Alkohol bis zum Folgetag nicht abbauen



konnte. Den Betroffenen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.





Ustersbach– Fahren ohne Zulassung







Am Freitag um 16.50 Uhr fiel den Beamten der PI Zusmarshausen eine



selbstfahrende Arbeitsmaschine auf der B 300 im Bereich Kreisverkehr Ustersbach



auf. An dem Fahrzeug war ein Saisonkennzeichen, gültig im Zeitraum von April bis



November, angebracht. Das Fahrzeug hätte im März noch nicht auf öffentlichem



Verkehrsgrund bewegt werden dürfen. Somit liegen Verstöße gegen die



Abgabenordnung und Zulassungsvorschriften vor.

Friedberg – Sachbeschädigung

Am 17.03.2023 ist der Polizei Friedberg eine Sachbeschädigung mittels



Graffiti mitgeteilt worden. In der Aichacher Straße 5 ist die dortige Betonmauer durch



einen unbekannten Täter beschmiert worden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.



2000 €. Die Betonmauer sei bereits im Jahr 2022 schon einmal beschmiert worden



und anschließend wieder gereinigt worden. Des Weiteren wird sei längerer Zeit dieser



Bereich durch Jugendliche als Aufenthaltsort genutzt, welche die Örtlichkeit oft



verschmutzt und mit Müllablagerungen hinterlassen. Die Stadt Friedberg und die



Polizei Friedberg bittet darum, dass alle genutzten Flächen in einem sauberen und



ordentlichen Zustand zu hinterlassen sind.



Sachdienliche Hinweise sind der Polizei Friedberg unter der 0821/323-1710



mitzuteilen.

